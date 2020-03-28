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清明連假宜蘭11家都停止驗車 定檢日要到的趕快安排
宜蘭監理站指出，4月2日(星期四)至109年4月5日(星期日)共4天，適逢清明節連續假日，轄管11家代檢廠停止車輛檢驗服務，驗車定檢日將屆滿，即行照指定檢驗日期後1個月內的車主，請預先安排汽車定期檢驗以免受罰。
監理站表示，考量過去以傳統式明信片寄發車輛定檢通知的時效不佳，已不能滿足許多民眾對即時的需求，順應民眾生活習慣的改變，積極推動蒐集車主手機號碼及電郵，以電子通訊方式通知車主各項監理服務訊息，作為傳達各項監理資訊管道，如通知車主儘早辦理車輛定期檢驗，也可提醒忘記繳納汽燃費車主應繳款等訊息。
監理站表示，這項服務申請作業相當便捷，可透過該所轄管11家代檢廠填表申辦即可。
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