快訊

昨陪愛妻12小時 辛龍一早現身打破沉默：「你們辛苦了」

「類包機」票價貴？徐正文：機票由海基會統一代訂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假宜蘭11家都停止驗車 定檢日要到的趕快安排

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭監理站表示，代驗廠在清明連假期間將停驗服務，驗車定檢日將屆滿的車主，請預先安排汽車定期檢驗以免受罰。圖／宜蘭監理站提供
宜蘭監理站表示，代驗廠在清明連假期間將停驗服務，驗車定檢日將屆滿的車主，請預先安排汽車定期檢驗以免受罰。圖／宜蘭監理站提供

清明連假將屆，宜蘭監理站表示，代驗廠在連假期間將停驗服務。

宜蘭監理站指出，4月2日(星期四)至109年4月5日(星期日)共4天，適逢清明節連續假日，轄管11家代檢廠停止車輛檢驗服務，驗車定檢日將屆滿，即行照指定檢驗日期後1個月內的車主，請預先安排汽車定期檢驗以免受罰。

監理站表示，考量過去以傳統式明信片寄發車輛定檢通知的時效不佳，已不能滿足許多民眾對即時的需求，順應民眾生活習慣的改變，積極推動蒐集車主手機號碼及電郵，以電子通訊方式通知車主各項監理服務訊息，作為傳達各項監理資訊管道，如通知車主儘早辦理車輛定期檢驗，也可提醒忘記繳納汽燃費車主應繳款等訊息。

監理站表示，這項服務申請作業相當便捷，可透過該所轄管11家代檢廠填表申辦即可。

車主 監理站 連假

延伸閱讀

14縣市大雨特報！ 吳德榮分析清明連假天氣

北部今變涼 清明連假雨紛紛

掌民進黨宜蘭兵符 2強拚選主委

旅遊業清明連假搶客 參訪就送口罩

相關新聞

清明連假宜蘭11家都停止驗車 定檢日要到的趕快安排

清明連假將屆，宜蘭監理站表示，代驗廠在連假期間將停驗服務。

影／基隆這網球場花200萬改善後「掉漆」 議員促重鋪

基隆市安樂三期網球場上周竣工，但民眾使用後發現隔天就破損，有多處塗層「膨皮」，讓很多球友質疑施工品質。市議員張之豪、陳宜...

美食新天地／晴光紅豆餅 內餡滿滿誠意

紅豆餅是台灣庶民美食，花蓮有一家「晴光紅豆餅」，不僅真材實料，內餡更飽滿到會「爆漿」，雖然只有紅豆、奶油和蘿蔔絲3種傳統口味，每天都有民眾排隊購買。曾姓老闆娘說，所有食材都自己挑選和製作，沒食安疑慮，且基於環保及維持餅的品質不提供塑膠袋，環保做法更吸引遊客願意掏錢品嘗。

掌民進黨宜蘭兵符 2強拚選主委

民進黨宜蘭縣黨部主委5月24日改選，現任主委黃建財宣布不連任，在日前議會民進黨團總召陳俊宇表態參選後，行政院政務顧問吳和信昨也宣布參選。主委一職，關係到2022五合一選舉將由誰掌兵符，兩強相爭，各有支持者相挺。

基警局電子圍籬 監控居檢者 花蓮結合13鄉鎮成立消毒大隊

新冠肺炎疫情日趨嚴重，包括基隆與花蓮昨天都成立消毒大隊加強消毒，由於基隆已經有3確診個案，也有不少居家隔離與檢疫者，基隆市長林右昌昨赴警局視察電子圍籬監控，呼籲受檢疫者不要「趴趴走」，警方可根據軌跡地圖抓人。

大坡池除害魚 釣越多領越多

台東縣池上鄉大坡池近10年來遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，破壞池中生態，鄉公所3年前舉辦除害魚釣魚比賽，除去近7公斤害魚。今年持續辦理，4月1日至10月15日止，歡迎釣魚高手來挑戰，還能換消費券，漁獲量最多的前4名，加碼送禮券。

影／菲籍船員海上突發燒 晚間進花蓮港高規格送醫救治

一名在馬來西亞貨輪工作的菲律賓籍船員，本月22日出現發燒、咳血、呼吸困難症狀。我國疾管署接獲代理行請求，基於人道立場，就...

對流雲系旺盛 「雨炸」台東東海岸 幸未釀災情

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象今天針對台東縣發布豪雨特報，東海岸成功鎮都歷到下午5點累積雨量260.5毫米，所幸雨勢...

馬國貨輪菲籍船員發燒 我協助就醫船隻將進花蓮港

一艘從馬來西亞開往韓國的馬來西亞籍雜貨船，船上一名菲律賓船員，5天前出現發燒、咳血、呼吸困難症狀，需人道就醫。這艘船預計傍晚駛入花蓮港暫時靠泊，疾管署已安排救護車赴港，救護人員會穿上全套隔離衣，以最高規格謹慎護送就醫。

共體時艱！宜蘭今宣布娛樂稅減徵 房屋稅調低

受疫情影響，民眾減少出入娛樂場所，營收減少，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，宜蘭縣查定課徵娛樂稅業者，娛樂稅減徵百分之30，供營...

影／宜蘭新增一例確診個案 鼻塞沒味覺但沒發燒

宜蘭縣衛生局長徐迺維今天指出，宜蘭昨天新增一例確診個案，是境外移入，是一名年輕女性，3月22日由國外回國，發現鼻塞、沒有...

花蓮成立防疫消毒大隊 13鄉鎮同步消毒600處公共據點

因應疫情，花蓮縣環保局成立防疫消毒大隊，結合13鄉鎮公所清潔隊，今天起在各鄉鎮人群聚集處大消毒，預計趕在清明連假前，消毒...

熱門新聞

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

影／因應疫情聯合稽查八大行業 苗縣7業者願配合停業

近7成「不後悔」市長投韓國瑜 陳致中忘說的民調數字

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。