「台北法案」重要推手 林右昌去年訪美拜會這名眾議員

「台北法案」美國總統川普正式簽署生效，總統蔡英文昨天表示，台美關係再進階。基隆市長林右昌在臉書說，去年他訪美期間拜會的眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT），正是今日「台北法案」重要推手。

總統蔡英文昨天表示，2019台灣友邦國際保護暨強化倡議法案（簡稱「台北法案」，TAIPEIAct），美國總統川普正式簽署生效，台美關係再進階；這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持；讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

基隆市長林右昌在臉書說，這項法案的聯邦眾議院版本，正是去年3月間他訪問美國時曾經拜訪的匡希恆（John Curtis, R-UT）眾議員所領銜提出的。

林右昌說，匡希恆來自猶他州，是位摩門教徒，年輕時曾在台灣傳教過，對台灣人民和風土人情留下非常深刻且友好的印象。而猶他州首府鹽湖城市正好是基隆市的姐妹城市，更讓我們兩人一見如故。

林右昌表示，匡希恆非常熱愛運動，見識廣闊，風趣幽默，我們深度交換了彼此對於台美關係的看法，在會談結束之後，他送一頂「我愛基隆」的帽子，匡希恆則回送珍藏蒐集的襪子，讓他倍感溫暖，當場邀請他有時間一定要再來台灣，也來基隆走走。