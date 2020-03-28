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「台北法案」重要推手 林右昌去年訪美拜會這名眾議員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供

「台北法案」美國總統川普正式簽署生效，總統蔡英文昨天表示，台美關係再進階。基隆市長林右昌在臉書說，去年他訪美期間拜會的眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT），正是今日「台北法案」重要推手。

總統蔡英文昨天表示，2019台灣友邦國際保護暨強化倡議法案（簡稱「台北法案」，TAIPEIAct），美國總統川普正式簽署生效，台美關係再進階；這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持；讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

基隆市長林右昌在臉書說，這項法案的聯邦眾議院版本，正是去年3月間他訪問美國時曾經拜訪的匡希恆（John Curtis, R-UT）眾議員所領銜提出的。

林右昌說，匡希恆來自猶他州，是位摩門教徒，年輕時曾在台灣傳教過，對台灣人民和風土人情留下非常深刻且友好的印象。而猶他州首府鹽湖城市正好是基隆市的姐妹城市，更讓我們兩人一見如故。

林右昌表示，匡希恆非常熱愛運動，見識廣闊，風趣幽默，我們深度交換了彼此對於台美關係的看法，在會談結束之後，他送一頂「我愛基隆」的帽子，匡希恆則回送珍藏蒐集的襪子，讓他倍感溫暖，當場邀請他有時間一定要再來台灣，也來基隆走走。

這位和基隆市有深厚淵源的美國友人，在此時此刻成為提升台美關係的重要推手，林右昌認為，去年訪美之行能對台美關係作出一點貢獻，雖然辛苦但實在感到非常有意義，相當值得。

基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌去年訪美期間拜會的眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)，正是今日「台北法案」重要推手。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 台美關係

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