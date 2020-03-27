美食新天地／晴光紅豆餅 內餡滿滿誠意

紅豆餅是台灣庶民美食，花蓮有一家「晴光紅豆餅」，不僅真材實料，內餡更飽滿到會「爆漿」，雖然只有紅豆、奶油和蘿蔔絲3種傳統口味，每天都有民眾排隊購買。曾姓老闆娘說，所有食材都自己挑選和製作，沒食安疑慮，且基於環保及維持餅的品質不提供塑膠袋，環保做法更吸引遊客願意掏錢品嘗。

曾姓老闆娘表示，以前在台北工作，為照顧母親回花蓮創業開店，除衛生乾淨、製作過程透明外，對食材來源要求很高，買回紅豆自己做餡料，奶油從澳洲進口再調配，除堅持真材實料，餡料更力求塞得飽滿，讓人一口咬下就有扎實感。雖然自做餡料很累，看到顧客比大拇指稱讚，她覺一切辛苦都值得。

晴光紅豆餅的紅豆口味餡料可見紅豆顆粒，還搭配花豆，增添口感的變化，整體不會太甜。 記者王思慧／攝影

晴光紅豆餅的紅豆餡料可見紅豆顆粒，還搭配花豆，增添口感的變化，因不會太甜，也適合中老年人食用，深受銀髮族歡迎。奶油口味奶香味十足，咬開時很容易爆漿，甜而不膩，讓人吃了有甜食的幸福感，許多學生族趁著下課，一次買好幾個當點心。

曾姓老闆娘說，因店面周遭較難停車，遊客較少來買，主打上班族、家庭主婦和學生族族群，一個只要12元，常常有人一買就是10幾個。

為了環保和維持餅皮酥脆，店家不提供塑膠袋，只有紙袋包裝，數量多才會提供小紙箱，消費者請自備提袋購買，也可電話預訂。紅豆餅建議30分鐘內吃完，才有最佳口感。

店名：晴光紅豆餅花蓮店

地址：花蓮市民國路30號

電話：（03）8322080

營業時間：11:30至20:00，每周一公休