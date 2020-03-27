對流雲系旺盛 「雨炸」台東東海岸 幸未釀災情

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象今天針對台東縣發布豪雨特報，東海岸成功鎮都歷到下午5點累積雨量260.5毫米，所幸雨勢逐漸趨緩，未造成大災情。

「雨像用倒的一樣，很嚇人！」朱姓民眾說，他開車從台東市出發，本來還是大熱天，但開到成功鎮都歷時，突然風雲變色，下起超大雨勢，不僅路面積水，幾乎看不到前方景象。

中央氣象局今天對台東縣發布豪雨特報，台東縱谷地區從上午10點開始出現強降雨，東海岸成功鎮及東河鄉更下起超大雨勢，部分路段出現積水、土石泥流，所幸未傳出嚴重災情。

公路總局台東工務段出動機具在省道台11線、台20線清除路面障礙，到下午5點前恢復交通正常行駛，雨勢也逐漸趨緩停止。