共體時艱！宜蘭今宣布娛樂稅減徵 房屋稅調低

受疫情影響，民眾減少出入娛樂場所，營收減少，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，宜蘭縣查定課徵娛樂稅業者，娛樂稅減徵百分之30，供營業用房屋有停歇業等狀況，查實後房屋稅改採較低稅率，而下周二所舉辦的擴大縣務會議，改採視訊方式邀請12鄉鎮市長參加。

縣政府財稅局表示，對查定課徵娛樂稅業者查定稅額主動予以調整，自今年3月起至6月止，統一調減其應納稅額的百分之30，7月後則視疫情影響程度，適切調整。

此外，財稅局表示，飯店業者如受疫情影響縮減營業規模，可在使用情形變更之日起30日內，申請部分樓層停用，如經查證屬實者，樓層停用的期間，可以「一層樓」為核准單位，改按非住家非營業用稅率百分之2課徵房屋稅，以減輕稅負。

另其他營業用房屋，如餐廳或店面等，如受疫情影響致店面空置，亦可提出使用情形變更申請，適用較低稅率。

不過，財稅局提醒，業者如有開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，仍應依娛樂稅法第7條規定，事前向該局辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，以免受罰。

由於中央疫情指揮中心日前宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險，因此，縣政府每季召開一次的擴大縣務會議，以往都會邀請12鄉鎮市長親自參加，因應防疫，林姿妙今天在會議中也宣布，調整開會方式，擴大縣務會議改採邀請鄉鎮市首長以視訊方式參與會議，以減少人員聚集。

同時，縣政府表示，針對北部某縣市發生的長照機構護理師確診案例，目前感染源仍不明，而護理之家及長照住宿型機構住民多為高齡長者或免疫力低下的患者，因此更需要注意相關防疫措施，縣政府已要求各護理之家及長照住宿型機構需進行嚴重特殊傳染性肺炎應變整備計畫及演練，以利疫情發生時，做好準備及時因應。