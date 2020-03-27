花蓮成立防疫消毒大隊 13鄉鎮同步消毒600處公共據點

因應疫情，花蓮縣環保局成立防疫消毒大隊，結合13鄉鎮公所清潔隊，今天起在各鄉鎮人群聚集處大消毒，預計趕在清明連假前，消毒約600個處所，給遊客或返鄉掃墓遊客一個安心的環境。

環保局長饒忠說，這次防疫消毒作業，選擇戶外公共環境重點區域，像是火車站等交通場站、百貨賣場或電影院等大型營業場所、以及民生熱點，包括超市、市場和商圈等。

此外，清明掃墓在即，也會針對納骨塔、火葬場等全面消毒；豐濱鄉將於28日辦理鄉長補選，今天也針對7個投開票所周邊環境消毒，讓民眾安心投票。