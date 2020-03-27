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花蓮成立防疫消毒大隊 13鄉鎮同步消毒600處公共據點
因應疫情，花蓮縣環保局成立防疫消毒大隊，結合13鄉鎮公所清潔隊，今天起在各鄉鎮人群聚集處大消毒，預計趕在清明連假前，消毒約600個處所，給遊客或返鄉掃墓遊客一個安心的環境。
環保局長饒忠說，這次防疫消毒作業，選擇戶外公共環境重點區域，像是火車站等交通場站、百貨賣場或電影院等大型營業場所、以及民生熱點，包括超市、市場和商圈等。
此外，清明掃墓在即，也會針對納骨塔、火葬場等全面消毒；豐濱鄉將於28日辦理鄉長補選，今天也針對7個投開票所周邊環境消毒，讓民眾安心投票。
防疫消毒大隊由環保局副局長饒瑞玲擔任大隊長，今天與花蓮市長魏嘉賢一早到花蓮火車站周邊視察消毒情況。衛生局呼籲，現階段是防疫嚴峻時期，為將風險降到最低，請各管理機關及營業場所自主管理加強室內防疫消毒作業，尤其是經常接觸的電梯按鈕、手扶梯等，設置專責人員，每天至少消毒1次，如果接觸頻率高還要再提高消毒頻率，民眾則要作好健康管理，勤洗手戴口罩，杜絕病菌。
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