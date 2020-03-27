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影／行政院顧問吳和信 宣布參選民進黨宜蘭黨部主委

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
吳和信宣布參選，包括婦女後援會總會長張瓊之，黨部前主委林進財及多位黨公職，出席力挺。記者羅建旺／攝影
吳和信宣布參選，包括婦女後援會總會長張瓊之，黨部前主委林進財及多位黨公職，出席力挺。記者羅建旺／攝影

行政院政務顧問吳和信今天宣布參選下屆（第18屆）民進黨宜蘭縣黨部主委，吳和信也是民進黨宜蘭縣黨部評召，強調「不競選公職、拋開派系包袱、專職主委、全力輔選」，讓民進黨在宜蘭重返執政。

吳和信宣布參選，包括婦女後援會總會長張瓊之，黨部前主委林進財及多位黨公職，出席力挺。

吳和信表示，他十分欽佩也感念民進黨先賢先烈打拼下來的成果，讓宜蘭自黨外開始就即享有「民主聖地」美名，民主進步黨在宜蘭曾經輝煌，但也曾全面潰敗，過去幾年，黨內同志們曾驕傲地唱著「搵係宜蘭人..」，而今宜蘭人依舊，但驕傲感卻不再。

吳和信表示，究其原因，就是「黨內不團結」，因為黨內不團結，2018年選舉，黨失去縣長寶座，也失去了議長職位、鄉鎮市長與基層民意代表大幅萎縮，他認為縣黨部與主委最重要的工作就是團結黨內同志贏得2022年的勝利，這也是縣黨部最重要的功能。

為此，他承諾如能當選黨部主委，任期內「不競選公職、拋開派系包袱、專職主委、全力輔選」，以「團結全黨，重返榮耀」為目標，為同志們再次尋回屬於宜蘭人的榮耀與驕傲。

民進黨宜蘭縣黨部前主委林進財表示，以他當過主委的經驗，認為主委是很重要的扛轎者又要有調和鼎鼐的功力，認同吳和信過去為宜蘭縣民進黨的付出與競選主張，吳和信自2011年從台北經商返鄉後就積極投入宜蘭地方公共事務，從2012大選開始便積極輔佐陳歐珀、林聰賢、江聰淵等黨公職，努力付出，宜蘭所有在地黨公職應該要懷抱感恩。

林進財表示，主委最重要的責任就是要贏回2022五合一選戰，且不應該有派系考量更不能有球員兼裁判的問題，這樣不僅無法服眾，也有負民主聖地之美名。

全國黨代表李水成與冬山鄉代表會主席黃強呈表示，歷屆民進黨選舉失利主因皆在派系互鬥，2018的慘痛教訓尤為明顯，不僅縣長、議長輸去，議員與鄉鎮市長的比例更是大幅滑落，主因就是派系內鬥，所以他們認為要找一位超越派系又能夠超然公正的主委，尤其面對接下來2022的重要選戰，相信吳和信顧問有優秀的協調能力解決提名紛爭，更有無畏派系干預的決心與魄力，黨部主委更要不兼公職，專心黨務，如此才可以經得起公平檢驗。

行政院政務顧問吳和信今天宣布參選下屆（第18屆）民進黨宜蘭縣黨部主委，吳和信也是民進黨宜蘭縣黨部評召，強調「不競選公職、拋開派系包袱、專職主委、全力輔選」，讓民進黨在宜蘭重返執政。記者羅建旺／攝影
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