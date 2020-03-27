強降雨讓復興學區常淹水 宜市花2600萬治水兼通路

強降雨發生頻繁，造成宜蘭市復興路學區經常淹水。

宜蘭市公所治水，在自強新路及復興路，即鐵路平交道至弘志路路段，施作雨水下水道，將能有效降低強降雨造成危害，同時，自強新路與縣民大道能銜接，增加人車通行空間。

市公所今天指出，自強新路段工程經費約2600萬元，去年（108年）10月21日開工，預計今年(109年)6月，完成自強新路段雨水下水道工程箱涵，工程完成後，接續著手鋪面工程，鋪設瀝青混凝土，施作長度約150公尺，寬度約8公尺，提供更舒適的通行空間。

市長江聰淵指出，近幾年強降雨發生頻繁，復興路學區經常淹水，透過雨水下水道箱涵施作，能夠有效解決排水癥結點，並改善淹水，避免雨勢大時發生水患，保障人身安全，不受水澇之苦，另外，自強新路雨水箱涵施作後，也能打通縣民大道與自強新路之間交通網絡，提升居住生活品質。

市公所提醒，施工期間，請民眾盡量行走其他交通要道及注意行車安全。