宜蘭醫院引進正子電腦斷層掃描儀 癌患受檢免抱病奔波

羅東博愛醫院今天宣布，引進正子電腦斷層掃描儀，為癌病檢測新增利器。

院方指出，在引進正子電腦斷層掃描儀之前，爲了病情需要，若要完成這項檢查，宜蘭的病人必須等候排檢，抱病到外縣市接受檢查，如今可免去舟車勞頓，在縣內就可在短時間內完成檢查。

羅東博愛醫院表示，知道有癌細胞，但卻不知道癌細胞確切分布或有無遠端移轉，癌症已做治療，卻不清楚實際成效有沒有達到預期，面對癌症病況的百態，若能清楚的掌握癌細胞蹤跡，將輔助醫師做出精確的診斷、治療與追蹤。

博愛醫院指出，為了讓癌症的診斷與治療，斥資上億引進正子電腦斷層掃描儀，是癌病檢測利器，幫助病人早期發現、早期治療，避免不必要的手術介入。

羅東博愛醫院在本月也啟用正子影像中心，正子影像中心檢查室主任朱力行醫師說明，除了偵測腫瘤，正子電腦斷層掃描儀還能清楚顯示癌細胞的分布狀況與區分良惡性，利於輔助臨床醫師進行治療前的評估、確立癌症分期，以及治療後追蹤療效與復發狀況。

除此外，朱力行表示，在心臟疾病與神經精神疾病，如阿兹海默氏症、小兒癲癇等的診斷與治療前評估上，正子電腦斷層掃描儀也能有重要發揮，正子電腦斷層掃描儀搭配傳統的造影技術，兩者相輔相成，將提供臨床醫師在病況判斷的後援與助力。

羅東博愛醫院長盧進德表示，正子影像中心的成立，除了造福鄉親，在蘭陽地區的院際合作上也別具意義，即日起，縣內所有癌症病人或其他疾病、健康檢查有此檢查需求者，均可在博愛醫院進行。