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宜蘭醫院引進正子電腦斷層掃描儀 癌患受檢免抱病奔波

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院引進正子電腦斷層掃描儀，癌症病人受檢，不必抱病跨縣市。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院引進正子電腦斷層掃描儀，癌症病人受檢，不必抱病跨縣市。圖／羅東博愛醫院提供

羅東博愛醫院今天宣布，引進正子電腦斷層掃描儀，為癌病檢測新增利器。

院方指出，在引進正子電腦斷層掃描儀之前，爲了病情需要，若要完成這項檢查，宜蘭的病人必須等候排檢，抱病到外縣市接受檢查，如今可免去舟車勞頓，在縣內就可在短時間內完成檢查。

羅東博愛醫院表示，知道有癌細胞，但卻不知道癌細胞確切分布或有無遠端移轉，癌症已做治療，卻不清楚實際成效有沒有達到預期，面對癌症病況的百態，若能清楚的掌握癌細胞蹤跡，將輔助醫師做出精確的診斷、治療與追蹤。

博愛醫院指出，為了讓癌症的診斷與治療，斥資上億引進正子電腦斷層掃描儀，是癌病檢測利器，幫助病人早期發現、早期治療，避免不必要的手術介入。

羅東博愛醫院在本月也啟用正子影像中心，正子影像中心檢查室主任朱力行醫師說明，除了偵測腫瘤，正子電腦斷層掃描儀還能清楚顯示癌細胞的分布狀況與區分良惡性，利於輔助臨床醫師進行治療前的評估、確立癌症分期，以及治療後追蹤療效與復發狀況。

除此外，朱力行表示，在心臟疾病與神經精神疾病，如阿兹海默氏症、小兒癲癇等的診斷與治療前評估上，正子電腦斷層掃描儀也能有重要發揮，正子電腦斷層掃描儀搭配傳統的造影技術，兩者相輔相成，將提供臨床醫師在病況判斷的後援與助力。

羅東博愛醫院長盧進德表示，正子影像中心的成立，除了造福鄉親，在蘭陽地區的院際合作上也別具意義，即日起，縣內所有癌症病人或其他疾病、健康檢查有此檢查需求者，均可在博愛醫院進行。

他表示，羅東博愛醫院同時將正式開啟與縣內醫院對癌症病人的合作照護模式，使宜蘭縣內的癌症病人享有更完善周全的治療流程與精確診斷。

正子電腦斷層掃描儀可輔助臨床醫師治療前的評估、確立癌症分期，以利治療。圖／羅東博愛醫院提供
正子電腦斷層掃描儀可輔助臨床醫師治療前的評估、確立癌症分期，以利治療。圖／羅東博愛醫院提供
正子電腦斷層造影成像(右)比起電腦斷層造影(左)，更能讓醫師清楚發現病灶。圖／羅東博愛醫院提供
正子電腦斷層造影成像(右)比起電腦斷層造影(左)，更能讓醫師清楚發現病灶。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院成立正子影像中心。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院成立正子影像中心。圖／羅東博愛醫院提供

癌症 羅東 癌細胞

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