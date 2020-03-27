影／給錢途！宜蘭準備1億給青年貸款 還幫忙繳2年利息

宜蘭縣政府送青年大禮，今天宣布，準備了1億元，提供青年創業低利貸款方案，減輕創業資金壓力，同時，借錢還免利息，申請通過特定青年創業貸款，縣政府貼補利息支出24個月。

縣政府指出，這項貸款預計下個月上路，提供18歲到40歲的青年申請貸款，每人最高可貸150萬元，政府幫忙付2年利息，依利率百分之2計算，光利息錢就可以省下3萬元。

另外，還有青年的穩定就業補助金，持續上班6個月，給獎金1萬元、滿1年，再拿1萬2，技術證獎勵金，考取技術士證照，甲級6000元、乙級3000元，提升自我職能。

縣政府在329青年節前，宣布推出「挺你做頭家」、「挺你好頭路」、「挺你來做伙」及「挺你大聲說」等四大面向政策，今天在羅東文化工場的青年交流中心舉行。

縣長林姿妙主持，也邀青創輔導專家江振誠主廚分享自身創業故事，同時安排宜蘭在地嘻哈團體Rain City演出，不僅發揮創意，將縣府四大面向青年政策服務完美融入於嘻哈歌曲歌詞。

縣政府指出，宜蘭青年有「四」相挺 創業之路有，一挺是「挺你作頭家」，想做頭家，頭家眉角不藏私，針對各階段不同需求，辦理技術、法規、行銷等主題性創業課程，建立創業職能，快速排除創業障礙、省去獨自摸索時間，跨領域資源整合：舉辦青年創業工作坊、論壇，聯結及整合各項創業資源，提升創業視野。

縣政府並指出，在挖系頭家上，少年頭家來開講：定期辦理青創業者交流活動，凝聚共識、串連合作資源，交朋友也交心，推出三專式創業輔導，即專案輔導、專人服務、專家諮詢，創業過程一路相伴。

同時，縣政府將推出低利率資金，青年創業低利貸款方案，減輕創業資金壓力，借錢免利息，申請通過特定青年創業貸款，縣府貼補利息支出24個月。

縣政府表示，二挺是「挺你好頭路」，包括就業媒合求職徵才博覽會，職涯探索免費提供職業適性診斷及職涯規劃諮詢，生涯規畫不茫然，穩定就業補助金，持續上班6個月，給獎金1萬元、滿1年，再拿1萬2，技術證獎勵金，考取技術士證照，甲級6000元、乙級3000元，提升自我職能。

縣政府指出，三挺是「挺你來作伙」，宜蘭人市集定期辦理青創市集，邀請各式特色青創品牌相聚，好吃、好看、超好逛，青年培力課程：青年交流中心辦理各式主題課程，提升青年職場軟實力。