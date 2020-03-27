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台東婦未告知旅遊史罰3萬元逾期未繳 執行處催討今繳清
台東一名陳姓婦女今年1月自大陸返台就醫未據實告知有大陸旅遊史，遭台東縣衛生局裁罰新台幣3萬元。但陳女逾期未繳，昨天法務部執行署花蓮分署會台東縣衛生局人員進行催討，陳女今早繳清。
台東縣衛生局表示，自開罰後，陳女都未繳交罰鍰，打電話催討也都未有繳交動作，因逾期超過時間，才會移送法務部行政執行處花蓮分署強制執行；昨天花蓮分署有派人下來和衛生局人員前往陳女住家催討，今天早上陳女繳清罰鍰。
據了解，陳女於今年1月自大陸返台後，因出現上呼吸道症狀至醫院就診時，沒有據實告知旅遊史，致使醫護人員暴露於傳染病風險及造成防疫漏洞，院方經通報台東縣衛生局，依傳染
病防治法第31條及第69條規定裁罰新台幣3萬元。
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