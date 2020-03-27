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基隆2確診境外移入夫婦 林右昌籲：公共場所全面量體溫
基隆市累計確診人數今天達到3人，市長林右昌說，其中第二、第三例是一家人，昨天第二例是從美國回來的一名婦人，今天增加的1例確診是她的先生，都是境外移入的案件，目前2人都在外縣市的醫院治療中。林右昌特別呼籲，公共場所包括商業空間，都應全面量測體溫及做手部消毒的工作。
根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，今天公布新冠肺炎疫情基隆市確診人數，昨天、今天各增1例，累計3人。
林右昌表示，最主要是因為這陣子有非常多民眾返台，回台後要居家檢疫，因此居家檢疫人數從不到100人暴增為目前的700多人，對民政區公所、里長及警察人員造成很大的壓力，他呼籲受檢疫民眾不要趴趴走，請大家一起遵守規定，基隆目前疫前相對穩定，3確診基本上都是境外移入案件。
林右昌說，北北基桃是共同生活圈，台北、新北、桃園已有很多確診案例，但每天有數萬人在此區域上下班，因此大家要做好自身的工作。
他特別呼籲，公共場所包括商業空間，都應全面量測體溫及做手部消毒的工作，也呼籲民眾到商場、搭公車都要戴口罩。現在基隆很多公家場所都已開始做量體溫、手部消毒，他主要呼籲私人的公共空間如百貨公園、大賣場、商場等希望全面來實施，因為部分有消毒，還未全面來做。
林右昌並說，另外，許多攤販、攤商並沒有戴口罩工作，一方面為了衛生，一方面為了防疫，希望都可以戴上口罩，並保持間距，保護自己也保護大眾的健康安全。
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