快訊

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台砸萬元機場包車

堅守防疫取消蜜月認賠5萬 正妹護理師：應該的

基隆第3例確診 林右昌：美國回台婦人丈夫

中央社 / 基隆市27日電

基隆市長林右昌今天表示，基隆目前3例新冠肺炎確診，第2例是美國回台婦人，回住所後接觸丈夫，新增第3例就是這名婦人丈夫，2人都在外縣市確診、在外縣市醫院接受治療。

林右昌上午在基隆市警察局長詹永茂陪同下，前往基隆市警察局第二分局視察異地辦公情形並接受媒體聯訪表示，近期很多國外返台民眾正在居家檢疫，基隆從原本不到100人暴增到700多人，造成民政、區公所和警政很大壓力，懇切呼籲居家隔離及檢疫民眾一定要遵守規範，千萬不要趴趴走害人又害己。

他說，基隆的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情目前相對穩定，3案例基本上都是境外移入，但基隆、台北市、新北市和桃園市屬同一生活圈，每天幾萬人上、下班，大家要做好防疫工作。

另外，林右昌表示，很多公家場所已實施量體溫和手部消毒，希望私人公共空間包括百貨公司、大賣場和大型商場全面實施，請民眾前往公共場所或搭公車時戴口罩，防疫關鍵時期盼大家共體時艱。

基隆 林右昌

延伸閱讀

基隆第2案確診 林右昌：個案在外縣市治療

基隆第2例確診 林右昌：境外移入個案人在外縣市治療

被網友爆料地點業者壓力大 基隆防疫旅館65間只剩15間

網揭露防疫旅館 林右昌：很不道德

相關新聞

強降雨讓復興學區常淹水 宜市花2600萬治水兼通路

強降雨發生頻繁，造成宜蘭市復興路學區經常淹水。

宜蘭醫院引進正子電腦斷層掃描儀 癌患受檢免抱病奔波

羅東博愛醫院今天宣布，引進正子電腦斷層掃描儀，為癌病檢測新增利器。

影／給錢途！宜蘭準備1億給青年貸款 還幫忙繳2年利息

宜蘭縣政府送青年大禮，今天宣布，準備了1億元，提供青年創業低利貸款方案，減輕創業資金壓力，同時，借錢還免利息，申請通過特...

台東婦未告知旅遊史罰3萬元逾期未繳 執行處催討今繳清

台東一名陳姓婦女今年1月自大陸返台就醫未據實告知有大陸旅遊史，遭台東縣衛生局裁罰新台幣3萬元。但陳女逾期未繳，昨天法務部...

基隆2確診境外移入夫婦 林右昌籲：公共場所全面量體溫

基隆市累計確診人數今天達到3人，市長林右昌說，其中第二、第三例是一家人，昨天第二例是從美國回來的一名婦人，今天增加的1例...

防疫大作戰 蘭嶼超市規定入內戴口罩

清明4天連假將至，預期將有大批遊客湧入台東蘭嶼，為防止新冠肺炎病毒入境島上，蘭嶼海、空出入口加強量體溫外，島上超市也規定...

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數昨天增...

花蓮提振興方案 交長：趁此時打好底子

新冠肺炎疫情衝擊花蓮觀光等多個產業，立委傅崐萁昨邀交通部長林佳龍等官員到花蓮，面對面聽取業者心聲，縣府提出了多種振興方案，並由中央金援。林佳龍表示，會錄案處理，除了紓困，也會利用這個階段做好振興準備，用更好的觀光體質迎接景氣復甦。

台東部落防疫 用母語更有效

用母語宣導更有效！台東21萬人口有三分之一是原住民，縣府原民處昨天到阿美族伊濘文化健康站辦母語防疫宣導，社工用阿美族語和長輩交流，接著將安排到排灣、卑南、布農、雅美及魯凱族部落文健站用族語宣導。

World Gym基隆店加強防疫 健身器材每小時消毒1次

受到新冠肺炎疫情影響，World Gym基隆店指出，目前防疫高規格，所有人員進場都要量體溫、酒精消毒， 員工及教練都必須...

全台唯二救護模擬訓練教室 5月將在宜蘭誕生

全台「唯二」的救護模擬訓練教室，將坐落在宜蘭縣消防局冬山消防分隊，透過3D立體科技，建構虛擬實境，讓消防隊員在模擬的災害...

基隆市成立消毒大隊 全副武裝公共場所噴藥

基隆市政府為強化防疫消毒工作，今天成立消毒大隊，加強戶外公共場所環境消毒，今天起在火車站周邊、公車總站、公車站牌、東岸商...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。