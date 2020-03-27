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防疫大作戰 蘭嶼超市規定入內戴口罩

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因應新冠肺炎疫情延燒，台東蘭嶼超市規定民眾入內戴口罩，居民都支持。記者尤聰光／翻攝
因應新冠肺炎疫情延燒，台東蘭嶼超市規定民眾入內戴口罩，居民都支持。記者尤聰光／翻攝

清明4天連假將至，預期將有大批遊客湧入台東蘭嶼，為防止新冠肺炎病毒入境島上，蘭嶼海、空出入口加強量體溫外，島上超市也規定民眾入內戴口罩，居民都支持。

「大家都很遵守！這是好現象。」超市員工表示，沒有規定一定要戴醫療級口罩，有戴總比沒有戴的好，因為有人咳嗽或講話沒有口罩隔離很危險。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，4天連假會有很多人返鄉或出遊，目前已加強港口和機場量體溫防疫，島上商家業者也都配合防疫措施，當然呼籲大家自主防疫更要落實。

「超市如果淪陷，怎麼買東西？」董姓居民說，既然超市要防疫，就必須配合尊重，畢竟誰都不願意超市被感染，商家的規定也是為了大家好。

另胡姓居民說：「戴個口罩進超商也只不過幾分鐘，沒這麼麻煩。」一個簡單的動作，可以保護自己和別人。

島上居民進入超市，都配合戴上口罩共同防疫。記者尤聰光／翻攝
島上居民進入超市，都配合戴上口罩共同防疫。記者尤聰光／翻攝

口罩 蘭嶼 連假

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