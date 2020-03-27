基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者
根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數昨天增加1人，今天也增加1人，累計已有3人確診。基隆市政府上午表示，第二、三例分別為境外返國者及接觸者，2人都在外縣市醫院接受治療。
針對基隆確診人數增為3人，市府回應，經與疾管署再次確認，目前了解，因傳遞訊息的誤差，昨天基隆第二案例實為美國回來者，今天此案例是案主的接觸者，該案主與確診接觸者，2人都在外縣市醫院接受治療。
市府發言人沈詠珮表示，近來各縣市境外移案例、居家隔離與居家檢疫人數都陸續增加，市府已規畫本月31日將舉辦基隆市社區感染防疫演習，並於在魅力基隆臉書、魅力基隆YouTube以及市長林右昌的臉書平台，同步開啟直播，也讓民眾可以在家透過直播觀看，一起瞭解如何建構安全防護網，以隨時應變。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布國內新增17例新冠肺炎病例，包括15例境外移入、2例本土。本土病例(案246、247)均為境外移入個案的接觸者，其中案246為60多歲男性，為案209(美國移入)同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228(荷蘭移入)同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。
基隆市政府昨天起強化防疫消毒工作，成立消毒大隊，加強戶外公共場所環境消毒，在火車站周邊、公車總站、公車站牌、東岸商場循環總站、市政府、部立基隆醫院、夜市周邊、信義區公所十多處場域進行防疫消毒，全副武裝展開消毒作業。
基隆市環保局表示，為配合中央指揮防疫措施分成3階段執行，目前階段是以公共場所熱區為主要消毒範圍，但消毒工作和確診並無關聯，並非確診者處所或者活動軌跡，請民眾不要過度聯想，勿過度恐慌；第二階段防疫期將納入七區公所和醫療院所、公車亭等區域；倘爆發社區感染將執行第三階段，社區公共區域及社區範圍外周邊50公尺的消毒作業。
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