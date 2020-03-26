World Gym基隆店加強防疫 健身器材每小時消毒1次

受到新冠肺炎疫情影響，World Gym基隆店指出，目前防疫高規格，所有人員進場都要量體溫、酒精消毒， 員工及教練都必須戴口罩，所有健身器材設備，每小時至少消毒擦拭一次，保障運動民眾安全。

World Gym基隆店表示，已啟動防疫機制，提醒會員還有參觀訪客，若受相關出入境規管理範者，需配合14天居家檢疫，期間禁止進入World Gym 參觀及運動；且若有接觸或暴露於有染疫風險之情況，World Gym也會要求會員或參觀訪客，暫緩入場。

World Gym加強健身器材設備每日酒精消毒的頻率，至少1小時就會清潔擦拭一次，更特別要求，教練於私人教導課程開始前，需先行擦拭課程使用之重訓器材；同時在會員進場CHECK IN時，客服人員會在櫃台先幫會員與訪客量額溫，並提供酒精、雙手消毒。在各區域增加配置消毒酒精和乾洗手，供會員於器材操作前後，皆能隨時使用。