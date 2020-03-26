基隆市今成立消毒大隊 全副武裝公共場所噴藥

基隆市政府為強化防疫消毒工作，今天成立消毒大隊，加強戶外公共場所環境消毒，今天起在火車站周邊、公車總站、公車站牌、東岸商場循環總站、市政府、部立基隆醫院、夜市週邊、信義區公所十多處場域進行防疫消毒，全副武裝展開消毒作業。

基隆市環保局長賴煥紘表示，為配合中央指揮防疫措施分成3階段執行，目前階段是以公共場所熱區為主要消毒範圍；下階段防疫期將納入七區公所和醫療院所、公車亭等區域；倘爆發社區感染將執行社區公共區域及社區範圍外周邊50公尺的消毒作業。

由於今天剛好中央公布基隆有增加1確診案例，引發民眾關心消毒是否和確診有關，賴煥紘說，大消毒和確診無關，民眾不需過度恐慌。