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基隆市今成立消毒大隊 全副武裝公共場所噴藥

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝
基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝

基隆市政府為強化防疫消毒工作，今天成立消毒大隊，加強戶外公共場所環境消毒，今天起在火車站周邊、公車總站、公車站牌、東岸商場循環總站、市政府、部立基隆醫院、夜市週邊、信義區公所十多處場域進行防疫消毒，全副武裝展開消毒作業。

基隆市環保局長賴煥紘表示，為配合中央指揮防疫措施分成3階段執行，目前階段是以公共場所熱區為主要消毒範圍；下階段防疫期將納入七區公所和醫療院所、公車亭等區域；倘爆發社區感染將執行社區公共區域及社區範圍外周邊50公尺的消毒作業。

由於今天剛好中央公布基隆有增加1確診案例，引發民眾關心消毒是否和確診有關，賴煥紘說，大消毒和確診無關，民眾不需過度恐慌。

環保局配合中央政策，每日回報消毒進度。也要求公共場所室內管理單位應針對常接觸之公共區域把手、常接觸物體表面等，應由有專責人員執行定期清潔、消毒，環保局也針對人行天橋、地下道、海洋廣場等執行消毒清洗及扶手、攔杆擦拭，上下一心進行防疫工作。

基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝
基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝
基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝
基隆市今成立消毒大隊全副武裝公共場所噴藥。記者游明煌／翻攝

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