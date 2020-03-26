八仙洞海灘死亡鯨豚 確認弗氏海豚

台東縣長濱鄉八仙洞海灘，今中午發現一隻死亡鯨豚，長約200公分，台東縣政府農業處核對圖鑑確定是弗氏海豚，死亡原因等鯨豚協會人員採樣調查。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天下午表示，今日上午11時50分，接獲民眾通報於長濱鄉八仙洞前方海灘發現死亡鯨豚，立即派遣大俱來守望哨人員前往處置。

第13岸巡隊表示，海巡人員到場後，發現一隻死亡鯨豚屍體，整體外觀良好，無明顯外傷，初步丈量尺寸，體長約200公分、寬約28公分，隨即通報台東縣政府農業處林務保育科人員，保育科人員檢視現場照片核對圖鑑，確認這隻鯨豚品種為弗氏海豚。

保育科人員請海巡弟兄將海豚遺體覆蓋被單，並定時澆水保濕，俟鯨豚協會人員派員實施檢體採樣及研判死亡原因。

第13岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾或漁民如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，海巡同仁將立即協助處理。