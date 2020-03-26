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英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

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英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府公布英國情侶入住的隔離場所設施。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶入住的隔離場所設施。圖／衛生局提供

一對英國情侶來台到花蓮旅遊，須居家檢疫14天，花蓮縣府安排免費隔離住所，僅收每天250元餐費，但卻被這對情侶在英國的家人隔海抱怨入住環境像監獄衛生局今公布住宿環境，有蓮蓬頭、有洗衣機、飲水機，網友看了照片認為，有熱水洗澡還不用錢，說像監獄也太誇張了。

BBC報導，英國28歲女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）來台灣度假時，被要求進行居家檢疫14天。娜塔莉的母親韋弗（Jill Weaver）表示，兩人被分開「監禁」，僅提供基本食物，有如被「關在監獄般的環境」。

韋弗說，「他們被鎖在裡面，無法離開。有人每天會送三餐過去，但是品質很差，而且量很少。房間很髒、沒有熱水，也沒地方洗衣服。他們必須被隔離，這很好，我們沒有異議，但問題出在他們被隔離的地方」。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天除了澄清從未接獲相關抱怨後，衛生局也公布內部設施照片，室內空間不小，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備。

對於英人抱怨，花蓮網友相當不滿，認為不用錢這種環境已經不錯，「只收伙食費還要嫌嫌」，如果「不爽住就滾回去」。

朱家祥強調，根據BBC報導，韋弗表示兩人起初同意在他們的旅館隔離，但之後卻被救護車帶到一個不明地點，這個說法絕非事實。是因兩人當時表明沒錢住旅館，縣府才會出面安置。

花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，有洗衣機、脫水機等設備。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，有洗衣機、脫水機等設備。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，有蓮蓬頭可洗熱水澡。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，有蓮蓬頭可洗熱水澡。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶場所設施。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶場所設施。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，提供飲水機。圖／衛生局提供
花蓮縣府公布英國情侶隔離場所內部設施，提供飲水機。圖／衛生局提供

衛生局 監獄 英國

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