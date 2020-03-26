兒童節禮物顧防疫 宜縣府送竹炭紗口罩套
為讓孩童開心又安心迎接兒童節，宜蘭縣政府今年準備4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」當兒童節禮物，近期已陸續發送到各校及幼兒園，轉送給兒童們。
宜蘭縣長林姿妙今天前往宜蘭市光復國小，宣布今年兒童節禮物。
林姿妙致詞表示，武漢肺炎疫情尚未降緩，為讓孩子們都能開心又安心慶祝屬於他們的節日，縣府今年準備4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」當兒童節禮物，近期已陸續發放給縣內各國中小學校及公私立幼兒園所有學子，希望可以讓孩子在佩戴上更舒服、延長口罩使用時間。此外，幼兒園小朋友加贈可愛熊熊側背包與小方巾。
教育處提醒，「機能竹炭紗材質口罩套」呈現黑色並非染色結果，而是竹炭紗的原料原色，貼附在皮膚無安全上的疑慮。
至於有家長反映，小方巾上黑熊圖樣一下水就褪色，擔心化學顏料影響孩童健康。教育處強調，圖樣是用環保材質印製，褪色是正常現象，絕對無害，請家長們安心。
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