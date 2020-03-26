基隆護國城隍聖誕法會改直播 道長戴口罩念經祝壽

今天農曆3月初三是基隆護國城隍爺聖誕千秋，每年吸引眾多城隍信徒前來廟裡參拜，但今天因應新冠肺炎疫情，祝壽祭典法會，改以直播方式進行，道長也帶口罩念經祝壽。

往年位忠一路基隆城隍爺聖誕都有2、300人到場參加祝壽法會，十分的熱鬧，今年因為疫情，並考量中央疫情指揮中心要求，廟宇盡量禁止舉辦群聚活動，避免傳染，因此，經擲杯獲城隍爺指示後，發函給信徒，改以直播方式進行，請信徒盡量使用官方粉絲團，遠距視訊直播在網路參拜。

基隆知名道長謝富基老師，今天下午2點帶上口罩念經祝壽，利用遠距視訊直播，透過線上參與城隍祝壽祭典也能保平安，祝壽法會過程中，道長也會將信徒參與發會信徒名字，逐一念的很清楚讓城隍爺知道，相信城隍爺也能在防疫期間共體時艱，也能保祐基隆民眾平安健康