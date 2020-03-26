英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

英國廣播公司（BBC）報導，一對在台隔離的英國情侶抱怨隔離地點「環境差到像監獄」；兩人在花蓮縣府規畫的隔離所居家檢疫，縣府衛生局今澄清，該地點確實較偏遠，但「絕對有熱水」，兩人從18日入住，後來陸續再有5人入住，連同這對情侶在內，從未收到類似抱怨。

BBC報導，英國28歲女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）來台灣度假時，被要求進行居家檢疫14天。娜塔莉的母親韋弗（Jill Weaver）表示，兩人被分開「監禁」，僅提供基本食物，有如被「關在監獄般的環境」。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，兩人14日入境台灣，赴花蓮旅遊，在一間民宿住了幾天，18日回溯發現，被匡列為居家檢疫對象，原本民宿主人同意讓他們在民宿住到解隔離為止，但兩人雙手一攤喊「沒錢」，因此才將他們安排到規畫的居家隔離處所，不收住宿費，僅收取每天250元餐費，有專人送三餐、處理垃圾，縣府還提供居家關懷包，內有泡麵、餅乾、日用品等物資。兩人預計28日凌晨零時解除隔離，屆時一併結算收取餐費。

朱家祥說，這個隔離處所是縣府所有的一處偏遠宿舍，兩人被分開安置，住的都是四人房，雖然沒有電視，但提供無線網路，且空間很大約7、8坪。對於外媒報導該處隔離地點「像監獄、沒熱水、沒辦法洗衣服」，朱家祥說，縣府常在該處辦活動，「我自己都住過，怎麼可能沒熱水」；雖沒有洗衣機，但有水可以手洗，也有男女獨立的公用的廁所。

朱家祥表示，這對情侶是該處檢疫場所首對入住者，18日入住後，從未反映環境不好，後來又有5人入住，也都沒聽過類似抱怨，為何在將解除隔離前，外媒突然有這樣的報導 ，衛生局相當意外和錯愕。

不過，既然有此報導，衛生局已商請縣警局派外事警察前往關切，另也與中央疫情指揮中心聯繫報告此事，中央表示英國那邊會派人前來了解。