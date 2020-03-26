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南迴改「草埔森永隧道」可望清明節試辦速限提升70公里
南迴改「草埔森永隧道」自去年12月23日通車後，隧道速限60公里一直引來用路人抱怨，不過，速限有機會將提升到70公里。公路總局官網今天發布消息盡早在清明節試辦南迴改與蘇花改隧道速限提升。
公路總局官網發布消息內容指出，目前初步檢核南迴改路段均有由60公里，提升速限至70公里的空間，考量整體隧道行車安全、完成相關工程調整與行政程序後，就可以提升速限路段，盡早在清明連假試辦。
此外，除了南迴改草埔森永隧道，另蘇花改全路段都是隧道群，最長隧道達12.6公里（觀音、谷風合計），也將同步盡早在清明節試辦。
公路總局表示，南迴改安朔到草埔路段，也包括4.6公里長的草埔森永隧道，具有長隧道的特殊環境，隧道行車速限的調整需要更為謹慎的考量，其中包括通行車種、道路幾何線形、隧道設施的調整及防災應變能力等。
清明4天連假，公路總局除試辦速限提升外，仍會依以往連假的經驗與清明車流特性研判全力作好疏運準備，控管沿線瓶頸路段，調整主線號誌時制、加派疏導人力並發布即時路況資訊，讓用路人行車平安、順暢。
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