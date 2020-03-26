上百人愛心捐助電動移位機 讓心智障礙者輕鬆如廁

救國團台中市梧棲區團委會長侯淑惠號召團委會顧問和全體會員們、熱心公益企業商號、人士共同捐助「電動移位機」，很快集結百人以上捐助者，順利完成採購，今天在沙鹿區舉辦電動移位機捐贈典禮，讓多重障礙者，藉由專業輔具的幫忙，輕鬆達成移位及如廁需求，也降低教保老師受傷的風險。

27歲的女子小靜是多重障礙者，無法自行走路，要依靠輪椅移行，她從台中特教學校高中部畢業後，只能待在家，家人照顧，101年信望愛中心在台中沙鹿區成立海線第一家身障成人日間照顧據點，小靜終於可以走出家門，就近在據點接受學習訓練，最近有上百人愛心捐助，購買電動移位機，讓小靜可輕鬆移位如廁，今天舉辦捐贈典禮，現場充滿感激和溫馨。

小靜的父親表示，小靜畢業後在家，因缺乏多元的互動學習，原本活潑的個性變得寡言，進入據點8年多來，小靜活潑的個性回來了，喜歡和人聊天分享她生活點滴，也開心享受她在據點學習製作手工皂所帶來的成就感。

小靜自幼體型壯碩，加上坐輪椅無法自主運動，隨著年齡增長，體重已超過100公斤，教保老師無法抱起協助移位，雖如廁時小靜可自行拉扶手起身，由教保老師協助轉位到馬桶上，但近期發現其腳部愈來愈無力，擔心會跌坐在地而受傷，教保老師在協助她轉換位置或如廁時相當吃力，使力不對時易導致受傷。