台東大學特調防疫湯 每週替學子暖胃防疫
武漢肺炎疫情嚴峻，台東大學每週提供一次「防疫湯」供學生取用。學生說，喝了「防疫湯」後身體很快就熱起來，抗病菌能量有感提升。
台東大學今天表示，自2月25日開學已1個月，但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍未趨緩，校長曾耀銘特地至學生宿舍巡視防疫措施，並提供以蔥、蒜、薑、紅糖等材料，熬煮增強免疫力的「防疫湯」，供學生取用。
台東大學學生事務處學務長洪煌佳表示，「防疫湯」中的蒜具有強大殺菌作用，可排毒清腸、預防腸胃疾病；而薑則可讓身體溫暖、發汗、促進血液循環，達到驅寒並促進腸胃道消化功能，還能預防感冒。
洪煌佳表示，學生飲用後都說，不僅湯汁甜甜的很好入口，也感覺身體很快熱起來。身體一溫熱，就有足夠能量，可以抵抗病菌侵襲。
他指出，希望學生能感受到學校的努力與貼心，做好自我防護，保護自己同時也保護別人，讓學生安心就學，快樂學習。目前「防疫湯」一星期提供一次，將放在學生宿舍。
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