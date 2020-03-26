基隆2人居家檢疫外出領薪修手機 各罰10萬

新冠肺炎疫情升溫，基隆市3人違反居家檢疫規定，其中1名男子到公司領薪水、1名女子外出修手機及買藥，衛生局今天各開罰10萬元；至於違規外出搭公車婦人，開罰金額研議中。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至昨天為止，台灣已有235人確診。基隆市衛生局表示，近期由於境外移入案例增加，匡列居家檢疫及居家隔離對象遽增，截至上午為止，基隆市共有636人仍在居家檢疫，31人居家隔離，共有3人違反居家檢疫規定外出。

衛生局指出，1名男子3月9日違規外出到新北市的公司領薪水，另有名女子3月13日外出修手機及買藥，今天開出處分書，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」各罰新台幣10萬元。

至於另名獨居婦人2日晚間從中國大陸安徽省返台，3日違反居家檢疫搭公車外出採購，衛生局已完成訪談，將考量情理法並與中央流行疫情指揮中心討論過後，再決定開罰金額。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，依中央訂定標準，違反居家檢疫外出2小時內開罰10萬元，2至6小時20萬元，6至24小時30萬元，24至72小時60萬元，超過72小時100萬元，呼籲市民若有需要，可向「基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心」尋求協助。