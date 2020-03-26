基隆第2案確診 林右昌：個案在外縣市治療
新冠肺炎疫情延燒，台灣已有235人確診，基隆市出現第2案例，基隆市長林右昌今天說，相關訊息都有掌握，此案例為境外移入的接觸者，且人不在基隆，在外縣市醫院治療。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，林右昌上午透過新聞稿表示，最近從國外返國者眾，境外移入案例暴增，雖然基隆疫情目前穩定，但台北市、新北市、基隆市和桃園市屬於同一個生活圈，每天有數萬人在北北基桃移動，很難不受到影響。
市府表示，這起案例為境外移入的接觸者，案例在外縣市檢驗確診，目前也在外縣市醫院治療。
「防疫視同作戰」，林右昌說，為了讓疫情保持穩定，唯有加強個人、家庭與社區防疫工作，用最嚴謹且澈底的方式做好防疫，同時呼籲所有市民配合政府的防疫規範並做好健康管理，一起平安度過疫情。
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