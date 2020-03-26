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影／宜蘭竹科重辦環評後首家 笙特投資2.5億明年投產

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區重辦環評通過後，企業搶進，其中， 生物科技商「笙特公司」拔得頭籌，成為第一家申請廠房建照的企業，首期投資2.5億，預估明年完成建廠後投產，可為宜蘭創造每年6億元產值。記者羅建旺／攝影
宜蘭科學園區重辦環評通過後，企業搶進，其中， 生物科技商「笙特公司」拔得頭籌，成為第一家申請廠房建照的企業，首期投資2.5億，預估明年完成建廠後投產，可為宜蘭創造每年6億元產值。記者羅建旺／攝影

宜蘭科學園區重辦環評今年1月15日通過後，企業搶進，其中， 生物科技商「笙特公司」拔得頭籌，成為第一家申請廠房建照的企業，首期投資2.5億，預估明年完成建廠後投產，可為宜蘭創造每年6億元產值。

宜蘭科學園區除原有數位內容、通訊知識服務及研發產業外，新增精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統等產業進駐及量產，生物科技產業「笙特公司」日前投件，成為第一家申請廠房建照的企業。

縣政府指出，笙特近20年來專注於血液科技產業的孵化，歷經10年陸續完成了應用於「輸血安全、再生醫學及細胞療法」相關產品與服務，為發展綠色專利環境友善製程，以串聯生醫材料國際供應鏈，因此選中宜蘭進行企業布局。

笙特公司申請在宜蘭科學園區興建生醫材料研發培育基地，首期將投資2.5億自建廠房，以擴大研發、測試與生產能量，強化專利生醫材料技術及製程開發。

董事長阮天助今天拜會縣長林姿妙。

笙特公司表示，宜蘭科園區位於縣政中心與運動公園中間，擁有便捷的交通、優質的公共環境，同時附近有國立陽明大學附設醫院蘭陽院區，產、官、學、研完整又便利，是國內罕見將生活、生態與產業完整規劃結合的園區，佈局宜科的計畫除了可以提升公司專業形象外，也可為公司吸引菁英人才至公司服務，期盼在宜蘭好山好水的環境下，提供員工最舒適、愉悅的工作環境，進而研發出更符合臨床需求醫材產品。

縣政府表示，宜蘭在交通、教育、醫療、社福各方面也已經建構良好基礎，笙特投資宜科，預估建廠完成並開始投產後，可為宜蘭帶來生技人才的就業機會及經濟發展產值初估為6億元。縣府期待藉由笙特佈局投資宜蘭，在公、私齊力合作，培育在地生技人才並提供就業機會，縣府工策會也會提供所有廠商必要的協助。

縣政府工策會指出，為協助各優質企業投資宜蘭，縣府提供優惠的投資補助，除提供進駐宜蘭科學園區租地自建的企業前2年土地租金、前3年房屋稅補助外，亦提供承租標準廠房的企業前2年廠房租金補助，以一條龍的方式主動出擊，鼓勵企業加入宜蘭隊一起努力，期望與產業界深化交流。

笙特生產應用於「輸血安全、再生醫學及細胞療法」相關產品與服務。記者羅建旺／攝影
笙特生產應用於「輸血安全、再生醫學及細胞療法」相關產品與服務。記者羅建旺／攝影
宜蘭科學園區重辦環評通過後，企業搶進，其中， 生物科技商「笙特公司」拔得頭籌，成為第一家申請廠房建照的企業，董事長阮天助（左）今天拜會縣長林姿妙。記者羅建旺／攝影
宜蘭科學園區重辦環評通過後，企業搶進，其中， 生物科技商「笙特公司」拔得頭籌，成為第一家申請廠房建照的企業，董事長阮天助（左）今天拜會縣長林姿妙。記者羅建旺／攝影

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