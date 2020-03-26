快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭綠色博覽會首度取消活動 轉化為主題公園28日開放

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，避免嚴重特殊性肺炎傳染病(COVID-19)群聚傳播風險，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放。

宜蘭縣政府指出，武荖坑永續樂園擁有占地60公頃的大型戶外空間，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術，含以園藝花卉地景與多彩貨櫃冒險共構的「勇闖綠世界」，大型繪本互動展示的多樣性生物遊戲及環境教育周間課程所串起的「淺山動物同學會」。

同時，回收廢棄竹筏再製的一艘大型帆船，並搭載海洋保育知識的「海洋學校」，融合蜂窩與宜蘭水生植物生態池的「窩聚」展區，以甲蟲、蝴蝶等呈現生態復育成果的休閒農業生態之美「農探集」。

另外還有展示越南竹笠與多彩會安小燈籠的「新鮮客棧」，大型互動敲擊木竹琴打擊樂器裝置的「原野樂園」，及推動林下經濟兼顧森林生態保育與農業發展所使用的「菇菇森活館」等。

宜蘭縣政府指出，武荖坑永續樂園除擁有廣闊翠綠草坪、野溪自然生態及美麗的裝置藝術，完善的防疫設施服務更不馬虎，宜蘭縣政府位於第一線服務人員皆配戴口罩及每日加強環境清潔消毒工作外，將於武荖坑園區入口處增設洗手水槽區，宣導勤洗手宣導，強化遊客防疫概念。

園區內為優化公共服務設施清潔消毒作業，如：公廁、飲水機、販賣機、公用電話（門把、按鈕等接觸點消毒擦拭）、哺(集)乳室增設洗手乳及乾洗手液等。

宜蘭縣政府為體恤防疫期間全國醫護人員辛勞，除宜蘭縣民憑身分證可免費入園外，全國醫護人員持相關文件均可免費入園，並為鼓勵全國進入防疫階段也能走出戶外觀光，活動期間持宜蘭縣境內任何消費發票或收據，就可免費入園。

另外，為配合中央昨(25)日宣布建議取消500人以上集會活動，對於武荖坑永續樂園除維持原有防疫作為及優惠措施，也在園區入口裝設紅外線測溫儀，增加動線順暢，減少停滯，並分散參觀控管入園人數，60公頃園區分A、B、C三區，同一時間每區500人，控管人流。

宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術。圖／宜蘭縣政府提供

醫護人員 裝置藝術 口罩

延伸閱讀

不只停產防疫這麼簡單？Mazda汽車還透露各廠最隱憂的訊息

昨點名KTV不配合防疫 侯友宜：明找所有業者來新北開會

居家隔離爆增里鄰長近崩潰 台中議員籲防疫納入保全

因應掃墓人潮和防疫 高市取消掃墓接駁車增塔外祭拜區

相關新聞

宜蘭綠色博覽會首度取消活動 轉化為主題公園28日開放

宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，避免嚴重特殊性肺炎傳染病(COVID-19)群聚傳播風險，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色...

影／兒童節宜蘭送4萬個貼心禮 竹炭口罩套舒服且密合

今年兒童節，宜蘭縣政府首送4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」，考量學童不適應長時間配戴口罩，單一尺寸口罩在密合上也往往因人而...

基隆第2例確診 林右昌：境外移入個案人在外縣市治療

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情確診個案的地理分布， 基隆市確診人數今天增為2人，基隆市...

台東縣成立「防疫消毒大隊」 全縣公共區域大消毒

新冠肺炎疫情持續蔓延，台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並啟動公共場所環境消毒計畫，針對車站、航...

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數今天從...

宜縣議會綠營總召陳俊宇選黨部主委 公職同志相挺

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇宣布參選縣黨部主委後，昨天由同黨議員及鄉鎮市長連署，力挺他參選黨職兼公職。他舉蔡英文總統兼黨主席為例，可同時發揮作用，有助讓民進黨在宜蘭重返執政。

花商學生巫師 考上暨大原住民專班

花蓮高商3年級學生何盈暉是秀林鄉崇德部落太魯閣族人，從小跟隨擔任部落巫師的阿嬤執行祭儀，耳濡目染下，在他國一那年成為部落最年輕的第10代巫師；他小小年紀對文化傳承有高度使命感，近日以榜首之姿錄取暨南大學原住民專班，立志讓太魯閣傳統延續下去。

學徒打拚當上董座 王光祥獲海大名譽博士

三圓建設董事長王光祥3歲喪父，小學畢業到鐵工廠當學徒，28歲考上海洋學院（國立台灣海洋大學前身）夜間部，半工半讀9年才畢業，後來創設三圓建設，是國內鋼骨摩天住宅先驅，他熱心回饋母校，昨天獲海大頒贈名譽工學博士。

專家看法／兼顧安全與效率 速限應跟著車流走

設速限是遏阻違規、確保交通順暢的萬靈丹嗎？消基會交通組副召集人李克勤說，速限與車流契合是最佳狀態，建議以85%用路人開車平均時速當速限標準。

好康在這裡／我愛東東消費券 住宿折扣500元

台東縣觀光協會整合縣內42家飯店、民宿、租車、餐廳業者推出「台東消費券」後，因效果好，不僅續推，且擴大到屏東，4至6月將攜手屏東縣觀光協會，共推2.0版跨縣市「我愛東東消費券」，鼓勵民眾到屏東、台東享受好山好水。

東縣府3局處長換人 30日生效

台東縣長饒慶鈴小內閣小幅調整，社會處長曹劍秋接掌國際發展及計畫處，新任社會處長是宜蘭縣政府秘書陳淑蘭，交通及觀光發展處長江慧卿調參議，遺職由國計處長余明勳接棒，這波人事調整3月30日生效。

南迴改速限亂 民怨車程沒變快

南迴公路拓寬改善工程（簡稱南迴改）台東段從達仁安朔到太麻里香蘭，去年12月23日通車，沿線速限從25至70公里都有，速限紊亂讓用路人詬病。大武工務段表示，考量行車安全，速限不宜馬上調整，會視車流狀況滾動檢討。

熱門新聞

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。