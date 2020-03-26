宜蘭綠色博覽會首度取消活動 轉化為主題公園28日開放

宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，避免嚴重特殊性肺炎傳染病(COVID-19)群聚傳播風險，首度停辦即將邁入21年的宜蘭綠色博覽會，並轉化為美麗的主題公園「武荖坑永續樂園」，本月28日到5月10日正式開放。

宜蘭縣政府指出，武荖坑永續樂園擁有占地60公頃的大型戶外空間，園區將留存12個戶外展區，以及6個裝置藝術，含以園藝花卉地景與多彩貨櫃冒險共構的「勇闖綠世界」，大型繪本互動展示的多樣性生物遊戲及環境教育周間課程所串起的「淺山動物同學會」。

同時，回收廢棄竹筏再製的一艘大型帆船，並搭載海洋保育知識的「海洋學校」，融合蜂窩與宜蘭水生植物生態池的「窩聚」展區，以甲蟲、蝴蝶等呈現生態復育成果的休閒農業生態之美「農探集」。

另外還有展示越南竹笠與多彩會安小燈籠的「新鮮客棧」，大型互動敲擊木竹琴打擊樂器裝置的「原野樂園」，及推動林下經濟兼顧森林生態保育與農業發展所使用的「菇菇森活館」等。

宜蘭縣政府指出，武荖坑永續樂園除擁有廣闊翠綠草坪、野溪自然生態及美麗的裝置藝術，完善的防疫設施服務更不馬虎，宜蘭縣政府位於第一線服務人員皆配戴口罩及每日加強環境清潔消毒工作外，將於武荖坑園區入口處增設洗手水槽區，宣導勤洗手宣導，強化遊客防疫概念。

園區內為優化公共服務設施清潔消毒作業，如：公廁、飲水機、販賣機、公用電話（門把、按鈕等接觸點消毒擦拭）、哺(集)乳室增設洗手乳及乾洗手液等。

宜蘭縣政府為體恤防疫期間全國醫護人員辛勞，除宜蘭縣民憑身分證可免費入園外，全國醫護人員持相關文件均可免費入園，並為鼓勵全國進入防疫階段也能走出戶外觀光，活動期間持宜蘭縣境內任何消費發票或收據，就可免費入園。