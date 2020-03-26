影／兒童節宜蘭送4萬個貼心禮 竹炭口罩套舒服且密合

今年兒童節，宜蘭縣政府首送4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」，考量學童不適應長時間配戴口罩，單一尺寸口罩在密合上也往往因人而異，送上這份貼心禮，讓孩子佩戴的更加舒服，同時達到緊密包覆的效果，並延長口罩的使用時間。

除了貼心禮還有可愛禮，贈送幼兒園小朋友可愛熊熊側背包，搭配連續假期，同時，教育處還推出兒童夢工廠繪畫比賽。

縣長林姿妙今天在宜蘭市光復國小宣布今年兒童禮，她向未來主人翁們獻上祝福，也提醒家長及孩子們在防疫期間，一定要注意個人衛生保健，保護自己也保護他人。

縣政府指出，4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」，發放縣內所屬國中(小)學校及公(私)立幼兒園所有學子，既可防疫也別具學習意義，可愛的熊熊背包「幸福裝滿袋」及小方巾，希望孩子在拆開禮物的霎那，除了驚喜，更可以感受濃濃幸福感和滿滿的愛。

教育處提醒，竹炭紗口罩呈現黑色並非染色結果，而是竹炭紗的原料原色，貼附在皮膚較無安全上疑慮，考量口罩套要具有良好的透氣功能性，故透氣性佳之機能竹炭紗口罩套為首選，希望藉由口罩套的使用，增加學童在配戴上有較佳的舒適感。