聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／兒童節宜蘭送4萬個貼心禮 竹炭口罩套舒服且密合
今年兒童節，宜蘭縣政府首送4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」，考量學童不適應長時間配戴口罩，單一尺寸口罩在密合上也往往因人而異，送上這份貼心禮，讓孩子佩戴的更加舒服，同時達到緊密包覆的效果，並延長口罩的使用時間。
除了貼心禮還有可愛禮，贈送幼兒園小朋友可愛熊熊側背包，搭配連續假期，同時，教育處還推出兒童夢工廠繪畫比賽。
縣長林姿妙今天在宜蘭市光復國小宣布今年兒童禮，她向未來主人翁們獻上祝福，也提醒家長及孩子們在防疫期間，一定要注意個人衛生保健，保護自己也保護他人。
縣政府指出，4萬個「機能竹炭紗材質口罩套」，發放縣內所屬國中(小)學校及公(私)立幼兒園所有學子，既可防疫也別具學習意義，可愛的熊熊背包「幸福裝滿袋」及小方巾，希望孩子在拆開禮物的霎那，除了驚喜，更可以感受濃濃幸福感和滿滿的愛。
教育處提醒，竹炭紗口罩呈現黑色並非染色結果，而是竹炭紗的原料原色，貼附在皮膚較無安全上疑慮，考量口罩套要具有良好的透氣功能性，故透氣性佳之機能竹炭紗口罩套為首選，希望藉由口罩套的使用，增加學童在配戴上有較佳的舒適感。
同時，縣政府指出，受到疫情影響，連假期間不宜遠遊，如果真有出遊需求，也最好以縣內旅遊為主。因此，縣府特別結合宜蘭縣觀光工廠發展協會，將4月訂為兒童活動月，參與活動的觀光工廠將提供多項親子遊程與優惠，讓爸爸媽媽們多一些規畫的選項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言