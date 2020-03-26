基隆第2例確診 林右昌：境外移入個案人在外縣市治療

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情確診個案的地理分布， 基隆市確診人數今天增為2人，基隆市長林右昌表示，相關訊息皆有掌握，目前了解，此案例為境外移入之接觸者，且該案例不在基隆市，目前人在外縣市醫院接受治療。

林右昌指出，最近從國外返國者眾，境外移入的案例暴增，雖然基隆市疫情目前保持穩定，但北北基桃屬於同一個生活圈，每天有數萬人在北北基桃移動，基隆很難不受到影響，所以為了讓疫情保持穩定，唯有加強個人、家庭與社區的防疫工作，用最嚴謹且徹底的方式，做好防疫工作。

「防疫視同作戰！」林右昌呼籲，希望所有的市民，都能配合政府的防疫規範，並做好自主的健康管理，一起平安度過疫情。