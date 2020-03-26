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台東縣成立「防疫消毒大隊」 全縣公共區域大消毒

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並在全縣公共區域進行噴灑消毒。記者尤聰光／翻攝
台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並在全縣公共區域進行噴灑消毒。記者尤聰光／翻攝

新冠肺炎疫情持續蔓延，台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並啟動公共場所環境消毒計畫，針對車站、航空站、港口、市場及公務機關等人潮密集的公共區域消毒，預計每週巡迴消毒近百處公共區域。

環保局表示，防疫消毒大隊區分17組分隊，配置專業消毒人力158人，使用漂白水稀釋成0.1%濃度，消毒重點在易用手碰觸的地方，包括乘客等候區椅子、人行步道、公共廁所等處，公園遊樂設施、休憩區椅子及公共廁所。

防疫消毒大隊人員，首先前往台東火車站進行消毒工作，同時，各鄉鎮公所清潔隊包括太麻里鄉公所、卑南鄉公所、池上鄉公所、關山鎮公所及東河鄉公所等同步配合施作。

環保局呼籲全縣大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必進行內部場所消毒，包括人員經常接觸的手扶梯、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，以及浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應定期清潔，每天至少消毒1次。

台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並在全縣公共區域進行噴灑消毒。記者尤聰光／翻攝
台東縣環境保護局結合各鄉鎮市公所清潔隊，成立防疫消毒大隊，並在全縣公共區域進行噴灑消毒。記者尤聰光／翻攝

台東 新冠肺炎

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