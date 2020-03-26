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基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新冠肺炎確診今再增1例，與首例相隔2周引關注。記者游明煌／翻攝
基隆新冠肺炎確診今再增1例，與首例相隔2周引關注。記者游明煌／翻攝

根據中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情爆發至今確診個案的地理分布， 基隆市的確診人數今天從1人增為2人，引發民眾關注，但衛生局對此不願回應及說明，表示對於確診的公布訊息不清楚，相關訊息都必須由中央說明。

中央流行疫情指揮中心昨天記者會公布，國內新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）確診案例。 指揮中心表示，新增個案為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日，個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

武漢肺炎疫情持續升溫，基隆市政府日前公布統計數字，基隆市新冠肺肺炎累計通報個案79例，已排除67例；社區通報檢測累計採檢125人，120人陰性；居家隔離列管30人，皆無不適症狀，持續隔離中；另有607人居家檢疫列管中，曾出現發燒或呼吸道症狀經衛生局安排就醫共36人，目前皆穩定持續關懷中。

基隆市確診人數不似雙北增加迅速，先前有一段時間都維持0確確，本月12日首傳確診，曾在議會臨時會引發議員關注，也引起民眾討論，議員認為基隆市零確診「破功」，應加強防疫作為。

基隆市政府近來的各項防疫工作，包括各區圖要求戴口罩才能進入，原定5月舉行的外木山海上長泳取消，婦女及長青學苑也暫時停辦，勸導民眾儘量減少前往養護機構探視等，另外，市府也預定在3月31日在成功國小對面停車場舉辦社區防疫演練，請警察局針對夜間娛樂場所，在這段期間調整營業時間，必要的話也可以休息一陣子。

基隆 新冠肺炎 疫情

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