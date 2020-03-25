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基隆電動機車電池交換站獨缺暖暖 Gogoro會勘找地點
基隆市政府環保局統計，電動機車電池交換站全市有9站，7個區中只有暖暖區掛零，今天市議員林旻勳會同電動機車業者Gogoro到暖暖多處地點評估適合的設置地點，希望早日設置。據業者表示，會評估適合處來設置，希望在今年中以前設置。
基隆市環保局日前召開「基隆市電動機車電池交換站設置說明會」，環保局說，目前基隆市電動機車設籍數為1667台，為鼓勵民眾機車汰換電動機車，今年度補助基隆市是全台補助最高的城市之一（最高到2萬8000元），預計今年會突破3000台。
林旻勳表示，暖暖區居然連一個電池交換站都沒有，他曾在議提出強烈建議，暖暖區非常有必要立即增設。基隆市的電動機車電池交換站目前共有9處，以中正區3處最多，其次是安樂區2處，七堵、中山、仁愛、信義各有1處，就只有暖暖區沒有設置，暖暖人很不方便，得到市區或七堵。
副議長林沛祥說，無廢氣汙染的電動機車越來越多人認定，他覺得環保的觀念很好，基隆各區都應有充足的電動機車電池交換站設置，符合民眾的需求。
針對暖暖區，環保局提出8個建議點，包含學校、公園、車站及停車場，林旻勳則建議里民活動中心也是合適的設置地點。今天業者先看碇和、過港、碇內3個里里民會堂，業者表示，會評估適合處來設置，希望在今年中以前設置。
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