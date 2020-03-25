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防居家檢疫者趴趴走 台東縣府：親友電話都記錄
有鑑於全台居家檢疫者一再發生失聯趴趴走的情形，台東縣政府早已防範類似情形發生，除將居家檢疫者電話紀錄外，就連家人及親友電話也登記紀錄，一旦未依規定居家檢疫，親友電話就會同步響起找人。
縣府民政處長顏志光表示，每個居家檢疫者的電話，當下都已直接撥打測試，填寫不實當場糾正，沒問題就登記管制，但避免本人關機或刻意不接電話，藉機外出遊蕩，縣府和鄉鎮市公所，也都將其親友及家人的電話登記起來，只要有問題，就同步通知。
他強調，台東縣居家檢疫擅離住所的案件已有3件，不到幾個小時的時間，很快就找到人，這都仰賴親友及家人的協助，衛生局也依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定裁罰。
顏志光表示，現在比較有問題的是如果面對綠島或蘭嶼等離島有居家檢疫者，運送部分德安航空飛機因空間狹小，恐有極大感染風險，因此，向中央反應協請海巡支援專責艦艇來運送，這部分中央也正在研議可行性。
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