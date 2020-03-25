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台東「全國布農族射耳祭」及「全國身障運動會」延期

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣延平鄉原訂5月7日舉辦的「全國布農族射耳祭暨運動會」，配合中央防疫，延期至10月22日舉行；同時也取消全鄉射耳祭活動，至於海端鄉則有5部落取消，3部落如期舉行。另「全國身心障礙國民運動會」也決議延期。

台東縣教育處長林政宏表示，今天開會決議，同步和中央體育署將在5月22日舉行的「全國身心障礙國民運動會」取消延期辦理，至於延期到什麼時候，會再另行研議。

延平鄉長胡黃廣文表示，這個月16日來自南投、高雄、屏東、台東、花蓮的布農族人代表，來台東開「109年全國布農族射耳祭暨運動會」協調會，會中決議，面對疫情持續蔓延，配合中央防疫，將活動延至10月22日舉行，鄉內射耳祭也全部停辦。

另海端鄉也在昨天緊急開會，對於各部落是否舉行射耳祭討論，最後加樂、瀧下、山平、加拿及廣原部落決定取消，利稻、新武、初來部落決定如期舉行。至於霧鹿和崁頂部落還要再開會研議。縣議員張全馨嵐則建議停辦，延後至年底擴大辦理開墾祭、進倉祭文化活動。

射耳祭 台東 布農族人

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