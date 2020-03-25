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基隆防疫關懷包升級！增加MagV平台電子雜誌免費看

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆防疫關懷包升級！增加MagV平台電子雜誌免費看。記者游明煌／攝影
基隆防疫關懷包升級！增加MagV平台電子雜誌免費看。記者游明煌／攝影

基隆市政府為讓居家檢疫者及居家隔離者安心生活共同防疫，先前已爭取與LINE Taiwan合作提供LINE TV及LINE MUSIC 免費體驗序號，提供多元休閒娛樂選擇。觀銷處又爭取到MagV平台提供1000份快訊閱讀序號卡，讓居家檢疫及居家隔離者免費享有1個月電子雜誌看到飽服務。

市府表示，該MagV平台，提供各類型台灣／香港／日本的電子雜誌之閱讀，例如鏡周刊、新新聞、ELLE, Vogue、ＧＱ、錢雜誌等知名品牌雜誌，希望能幫助居家隔離者紓解其心理壓力與苦悶。該公司1千份序號卡已寄達本府，觀銷處並已交予本府關懷服務中心併入關懷服務包分送給居家檢疫及居家隔離者。

另外，之前LINE Taiwan台灣連線股份有限公司無償提供的1000組LINE TV及LINE MUSIC各1000體驗序號，目前關懷服務中心已發出約7百多份數量，公司願意再提供1千組免費序號予本府發送給居家檢疫及居家隔離者使用，將於近日送達。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，為提供居家檢疫或隔離者有更多元的休閒娛樂，非常感謝LINE Taiwan台灣連線股份有限公司及台北點閱串流科技股份有限公司願意無償提供免費服務，讓檢疫及隔離民眾能有更多的舒緩情緒娛樂選擇。

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