花蓮南華桐花林道秘境 四月盛開呈白雪景

花蓮吉安鄉公所因新冠疫情關係，原訂的桐花祭活動取消，不過鄉內多處桐花陸續盛開，其中花蓮林管處南華工作站裡有3、400公尺林道，種滿200多棵桐花樹，每到4月中旬就會開滿桐花，十分漂亮。南華工作站主任紀有亭說，賞花期有一個月的時間，歡迎民眾來賞花。

紀有亭表示，3至4月都是桐花開花季節，大部分雄花開到五、六成後，雌花才會陸續開，因此賞花期將近有1個月的時間。很多人都不知道，桐花有分雌雄，整朵花掉落的是雄花，雌花因為要結果實，不會整朵掉落，只會有單片花瓣掉落，因此現在在地上的幾乎都是雄花。桐花花蕊有分粉色和鵝黃色，粉色代表已經成熟了，就像是提醒昆蟲可以來採蜜。

吉安鄉長游淑貞說，原訂桐花祭要在4月舉行，因為疫情取消開幕活動，不過看到238棵桐花樹即將盛開，仍歡迎大家能分流來賞花。除此之外，吉安鄉的中園排水桐花步道上有40幾棵桐花，緊接著白雲步道、楓林步道也會陸續盛開，另客家事務處旁的廊道也有桐花。再過二周南華工作站桐花將會盛開，屆時能欣賞到雪白的景像。