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鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長 他獲海大名譽工學博士

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供
鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天頒授名譽工學博士給三圓建設股份有限公司董事長王光祥，表彰他在建築相關領域事業成就與營運創新，以及對於國家相關法規政策釐訂及產業興革的卓越貢獻。王光祥小學畢業後，先到鐵工廠當學徒，28歲考上海洋學院（現海洋大學）輪機系夜間部，白天在台北上班，晚上趕到基隆念書，半工半讀花了9年的時間才完成大學學業。

王光祥非常熱心公益且熱愛母校，2016年曾獲頒海大傑出校友。為了體恤師生通勤基隆與台北之間的辛勞，2016年9月特別讓國光號1800延駛海大校園，2017年捐款500萬元成立關懷弱勢學生安心就學助學金，讓經濟失依之清寒學生得以順利完成大學學業，隨後每年持續捐款500萬元至1000萬元協助母校校務發展，更號召校友協助海大馬祖校區籌建國際學舍。

出身屏東楓港的王光祥，3歲喪父，小學畢業後，先到鐵工廠當學徒，2年後，才去讀高雄高工繼續學業，23歲北上工作，28歲考上海洋學院(今海洋大學)輪機系夜間部，白天在台北上班，晚上趕到基隆念書，半工半讀花了9年的時間才完成大學學業。

海大表示，王光祥由於社會歷練早，累積豐富的創業底子，與同事合資成立華助工程，1979年成立三圓建設，憑藉著自身的智力、毅力與努力，是白手起家好典範，事業版圖跨足交通運輸、金融、電子及生技產業，成為一位成功的企業家。

海大指出，三圓建設為鋼骨摩天住宅先驅，採用成本及施工難度大幅提高的SRC鋼骨結構，三圓建設近期正義國宅更新案，改建為「Diamond Tower」住商複合大樓為代表作，多年來光是在北台灣完成的大型建案就超過38座。在擔任中華民國建築開發商同業公會全國聯合會理事長期間，就建築產業提出「減少供給、增加需求、健全制度」，為不動產業界經營的困境與興革推動多項創意。

立法院前院長蘇嘉全、內政部部長徐國勇、前立委劉盛良、台北市不動產開發商業同業公會理事長蔡竹雄、國際獅子會前國際理事謝震忠、總統府國策顧問海瀧船務代理公司董事長林見松都出席祝賀。

鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供
鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供
鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供
鐵工廠學徒大學讀9年拚到董事長，王光祥獲頒海大名譽工學博士。圖／海大提供

海大 基隆 建築

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