宜蘭河面水芙蓉、布袋蓮數量驚人「美麗殺手」阻礙排水

正施工改建的宜蘭橋工地，橋上游將近200公尺長河道堵塞數量龐大的水芙蓉與布袋蓮，引起居民擔心一旦發生暴雨，可能阻礙排水氾濫成災，大聲疾呼請施工單位疏通改善。第一河川局表示，已要求營造廠趕快清除，也請市公所在上游設置攔截索。

使用80年的宜蘭橋去年8月進行拆除改建，預計2020年底完成四線道新宜蘭橋，目前在工地兩側搭建鐵架便橋開放通行。但是這座便橋上游漂來大批的水生植物，大多是俗稱「水芙蓉」的大萍，及「浮水蓮花」的布袋蓮，幾乎一望無際。

由於工程單位疑似設網攔截水生植物，造成寬度80公尺、長度大約200公尺河面，全部布滿水生植物，而且最近幾天滋生十分快速，數量驚人；加上在鐵橋兩岸高灘地堆積數百立方公尺的土石，高度大約5公尺。

當地民眾擔心一旦發生豪大雨或暴雨，宜蘭河水宣洩不及，必定堵塞氾濫。宜蘭市民、資深媒體工作者沈維禮表示，便橋阻絕宜蘭河的水流，從上游漂流下來這些天南星科植物大萍（水芙蓉）布滿河面，形成美麗的景觀。

但是「美則美矣！」他說，這些水生植物大面積聚生水域，除了阻礙河水的流暢，雨季或颱風季節可能引發水患，也會對水域生態環境造成嚴重不良影響。

經濟部水利署第一河川局昨天與縣環保局、市公所前往關切，要求施工營造公司趕快撈除改善、市公所在西門橋上游設攔截索，避免太多水生植物漂流下來，以維護河防安全。