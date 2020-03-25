基隆文化局圖書館增設臨時櫃台 不入館可取還書

新冠肺炎疫情延燒，基隆市5處智慧圖書站不僅預約取書冊數明顯增加，文化局更貼心在文化局圖書館位於中正路入口處增設臨時櫃台，提供民眾不進館取還書服務。

基隆市文化局副局長李添慶向中央社記者表示，增設的臨時櫃台服務時間與文化局圖書館櫃台一致，週二至週六從上午9時至晚間8時30分，週日則從上午9時到下午4時30分，週一固定休館，除了領取預約書籍以外，也可歸還圖書與申辦借閱證。

李添慶指出，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，文化局圖書館平均每天入館從1000人次，逐月遞減到約500至600人次，但基隆市5處慧圖書站從平均每月借書約500冊增加到600冊。

他表示，基隆市智慧圖書站包含七堵車站、基隆車站、深美國小、正濱國小、基隆婦幼福利中心等5處，也將持續提供自助式無人閱讀服務，民眾可在此領取預約書籍書或還書，歡迎民眾多加利用。