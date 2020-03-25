影／寺廟齋麵香民眾爭搶大排長龍 有人沒戴口罩成隱憂

新冠肺炎疫情仍持續，基隆市大型活動市府都已取消或延期，市區的信仰中心慶安宮，每個月初一、十五都會有貢齋活動，大鍋炒麵讓香客食用，吸引很多民眾來吃，昨天初一現場大排長龍，民眾有的有戴口罩，但有的沒戴，人擠人擠在一起搶食，民眾擔心成為防疫漏洞。主委童永說，以後會請大家都戴口罩比較安全。

昨天中午慶安宮前擠滿人，大排長龍，旁邊騎樓的工作人員大鍋炒熱騰騰冒著煙，咖哩炒麵香氣四溢，很多人擠到前面要搶，怕慢了一步會吃不到，仔細一看，工作人員都有戴口罩，民眾多半也有戴口罩，但不少阿公、阿嬤沒戴口罩在前方擠來擠去。有人當場用碗公來裝，還有人用塑膠代裝了好幾袋，希望拿多一點，有人在現場吃，有的則是包回家。

一名也去吃齋麵的婦人說，慶安宮的齋麵菜很有名，每個月初一、十五很多信眾都會來，昨天人很多，沒有受到疫情影響，希望大家都戴口罩，否則大家排隊靠這麼近，很讓人擔心，尤其不少都是老人家。

慶安宮主委童永表示，貢齋活動炒麵讓香客食用的傳統已有20多年了，不會停辦，但因為有疫情，希望大家以後都戴上口罩排隊，比較安全，一個一個來不要搶。