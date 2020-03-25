因應疫情 花蓮縣府宣布租金減免等紓困措施

因應新冠肺炎疫情，地方業者面臨來客量下降衝擊，花蓮縣政府宣布紓困措施，包括減免租金，以及青年創業貸款利息及房屋稅補貼等，也將於27日起全面禁止民眾探訪住宿型機構。

花蓮縣政府宣布多項紓困措施，包括減收花蓮市果菜批發市場攤位及冰庫兩成租金、石藝大街22家攤商租金自4月起減半4個月、承租現有農地租金緩繳、縣有非公用土（房）地作營業使用的承租戶緩繳租金或分期繳納及房屋稅補貼等6項措施。

另外，稅金部分也有減輕措施，花蓮縣政府表示，未使用營業用車輛可申請停駛並按日免繳使用牌照稅，飯店旅館業部分樓層停用可申請減輕房屋稅，娛樂業者營業規模縮減可申請調降娛樂稅，可至地方稅務局洽詢。

觀光活動方面，花蓮縣政府向中央提案爭取成立東台灣觀光發展區域聯盟、辦理2020花蓮太平洋花彩節、2020花蓮觀光遊行銷影片、2020國際旅客花蓮自由行手冊、辦理花蓮縣在地企業輔導提升方案、花蓮東大門夜市環境設施改善等計畫，總經費約新台幣1億730萬元。

防疫部分，則與縣內各醫院部門召開疫情協調會議，縣長徐榛蔚會議中裁示27日起全面禁止訪客探視花蓮縣住宿式機構，包括一般護理之家、長期照顧機構、老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、兒少安置及教養機構、榮譽國民之家等經主管機關公告的機構或場所，家屬改以視訊或通訊聯繫。