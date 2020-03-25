疫情衝擊 花蓮縣府祭紓困、禁探視長照住宿機構

新冠肺炎疫情衝擊多個產業，花蓮縣府宣布紓困措施，包括減免或寬限分期繳納租金、減輕稅負、研礙補貼青創貸款等，希望減輕業者負擔，共度防疫難關。

縣府包括觀光、財政、地政、地方稅務局、農業等局處及青年發展中心盤點後，昨宣布多項紓困措施。

包括減收花蓮市果菜批發市場攤位及冰庫兩成租金，試辦3個月，也會加強批發市場環境消毒。承租縣有農地的承租戶，因疫情致無法耕作或收益減少，可向縣府地政處申請緩繳佃租，緩繳期限自即日起至明年1月30日，緩繳期間不計收利息及違約金。

縣有非公用土地作營業使用的承租戶，原本7月應繳納上半年租金，若因疫情致收入減少，可檢附營利事業登記證影本，向縣政府財政處申請延期繳納或分期繳納租金，遞延至明年1月繳納，同樣不收利息及違約金。

4月將開徵的牌照稅、5月開徵的房屋稅及按月開徵的娛樂稅，也提供減稅優惠，未使用營業用車輛可申請停駛並按日免繳使用牌照稅，飯店旅館業部分樓層停用可申請減輕房屋稅，娛樂業者營業規模縮減可申請調降娛樂稅，洽詢電話（03）8226121地方稅務局。縣府也研擬青創貸款利息補貼計畫，近期將宣布申請流程。

此外，台灣日前有安養機構護護理師確診新冠肺炎，花蓮縣府決定，27日零時起全面禁止訪客探視花蓮縣住宿性機構，花蓮縣政府超前部署召集各轄內醫院因應新冠肺炎協調會議 縣長徐榛蔚裁示於27日起全面禁止探視花蓮縣住宿式機構，被管制的包括一般護理之家、長照機構及各類老人福利機構、全日型身障福利機構、兒少安置及教養機構、榮民之家及其他經主管機關公告的機構或場所，都全面禁止探病，請家屬與親友改採視訊或通訊聯繫。