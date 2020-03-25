台東縣府交觀處長換人做 員工震驚！

台東縣政府今天公布3局處長異動名單，其中，最令人關注的是交通及觀光發展處長換人做，原處長江慧卿調參議一職，交觀處員工得知消息都很震驚。有員工說：「熱氣球怎麼辦」。

「熱氣球活動可能要重新報告了。」一名交觀處員工說，好不容易今年邁向10周年的熱氣球都已經準備好了，突然處長換人，真的有點嚇一跳，擔心活動細節及規劃要重新來過。

交通及觀光發展處，是縣府所有局處裡的大處，尤其台東首重發展觀光，近幾年的熱氣球、國際衝浪、鐵人三項及慢食節活動，幾乎和台東畫上等號，甚至揚名國際，成為觀光指標。

今年將邁入10周年的熱氣球活動，更是眾所矚目，雖然目前新冠肺炎疫情蔓延，但江慧卿與交觀處團隊仍努力完成活動各項規劃，企圖要將活動辦得盡善盡美。

不過，今天交觀處處長人事異動，雖然縣府表示不影響熱氣球活動運作，新處長余明勳也將無縫接軌，但突如其來的換將，確實讓人產生不少疑惑。