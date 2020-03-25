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台東縣府一級主管異動 3名重要處長換人

中央社 / 台東縣25日電

台東縣長饒慶鈴今天宣布新一波一級主管人事異動，交通及觀光發展處長江慧卿調參議，遺缺由國際處長余明勳接棒；另外，社會處長、國際處長也異動。

饒慶鈴上任後，除了副縣長和教育處長、原民處長是新人事外，其餘一級主管都是延續前縣長黃健庭的小內閣。

直到去年12月，台東縣政府才有第2波一級主管人事異動，原農業處長許瑞貴調建設處長，原農業處副處長許家豪扶正，其餘新職有楊瑤華接行政處長、張文馨接人事處長、吳柏成任台東農產公司總經理。

饒慶鈴今天再公布新一波一級主管人事異動，社會處長延攬宜蘭縣政府秘書陳淑蘭擔任，原處長曹劍秋接國際發展及計畫處長；交通及觀光發展處長江慧卿完成階段性任務調參議，由原國際處長余明勳接棒，均於3月30日到任新職。

台東縣政府表示，陳淑蘭是佛光大學公共事務學系碩士，投入社福工作23年，在宜蘭縣政府社會處從約聘人員做起，考取社會工作師證照後於93年起轉任公務人員，歷任課員、科長、副處長及縣府秘書等職務，台東縣長饒慶鈴期待她能以深厚的社會工作實力，提升台東社福環境，推動社政業務整合再造、創新價值。

饒慶鈴表示，政務任用的余明勳具資訊專長及推動國際化的經驗，接掌交觀處後，可望發展智慧觀光，為台東觀光產業開拓更多元的市場。

饒慶鈴也肯定江慧卿任內，熱氣球嘉年華觀光人潮年年創新高、榮獲Booking.com 10大旅遊新興城市及為台東縣政府獲首座公務人員傑出貢獻獎團體獎等事蹟。

除了一級主管外，副主管及專案業務上也有調整，農業處副處長職缺由建設處科長馬志安升任，將於3月31日到職；行政處副處長職缺已於今年1月22日由縣議會秘書廖俊智調任。此外，台東設計中心業務則由副縣長室移至文化處負責

台東 饒慶鈴

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