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借書民眾注意了！基隆文化中心圖書館借還書不進館
新冠肺炎不斷升溫，基隆市閱讀防疫再升級，即日起文化中心圖書館提供不進館取還書服務，至於各區圖書館仍維持目前的借還書辦法，請民眾多加注意。
文化局表示，因應新冠肺炎疫情，為維護市民閱讀的健康與便利性，即日起文化局圖書館提供不進館取還書服務。中正路入口處將增設圖書館臨時櫃台，提供預約取書及還書服務，免去民眾進入圖書館的程序，使閱讀更加安心。
增設之臨時櫃台服務時間與圖書館櫃台一致，自上午9時至晚間8時30分，除了領取預約書以外，也可歸還圖書與申辦借閱證。除此之外，基隆市各智慧圖書站包含七堵車站、基隆車站、深美國小、正濱國小、基隆婦幼福利中心等5處地點，也持續提供自助式無人閱讀服務，歡迎市民多加利用，防疫在家時也可享受閱讀的樂趣。
文化局說，相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw）、基隆市文化局官網（www.klccab.gov.tw），或洽（02）24224170#276、298。
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