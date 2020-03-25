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台東縣府局處長異動 宜蘭縣府秘書接台東社會處長

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
宜蘭縣政府秘書陳淑蘭，將擔任台東社會處長一職。圖/台東縣政府提供
宜蘭縣政府秘書陳淑蘭，將擔任台東社會處長一職。圖/台東縣政府提供

台東縣政府繼公布新任副縣長人選後，今天再公布新一波人事異動，社會處長延攬宜蘭縣政府秘書陳淑蘭擔任，原處長曹劍秋接掌國際發展及計畫處；交通及觀光發展處長江慧卿完成階段性任務，榮調參議，由原國計處長余明勳接棒，均於3月30日到任新職。

陳淑蘭是佛光大學公共事務學系碩士，投入社福工作23年，在宜蘭縣政府社會處從約聘人員做起，考取社會工作師證照後於93年起轉任公務人員，歷任課員、科長、副處長及縣府秘書等職務，縣長饒慶鈴期待她能以深厚的社會工作實力，提升台東社福環境，推動社政業務整合再造、創新價值。

曹劍秋曾任國計處前身計畫處副處長，饒慶鈴笑稱，這次調任算是重操舊業，應能駕輕就熟，鼓勵他落實跨域整合，創造新亮點。政務任用的余明勳具資訊專長及推動國際化的經驗，接掌交觀處後，可望發展智慧觀光，為台東觀光產業開拓更多元的市場。

饒慶鈴不忘肯定江慧卿任內熱氣球嘉年華觀光人潮年年創新高、榮獲Booking.com 10大旅遊新興城市及為縣府囊獲首座公務人員傑出貢獻獎團體獎等事蹟，調任參議後，仍將倚重其經驗發揮縣府重要幕僚角色。

這波人事異動在副主管及專案業務上亦有調整，農業處副處長職缺由建設處科長馬志安陞任，將於3月31日到職；行政處副處長職缺已於今年1月22日由縣議會秘書廖俊智調任。此外，台東設計中心業務則由副縣長室移至文化處主政。

台東 饒慶鈴

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