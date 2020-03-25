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教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中 109學年招新生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供

爭取多年的國立基隆海事改隸國立台灣海大附中，獲得教育部正式通過，自109學年度第1學期起開始招收新生，海洋教育學科將可緊密對接、資源互惠共享，培育更多的海洋人才。海大附中規畫為綜合性高中，並將設新設立「海洋科技人才培育實驗班」。

海洋大學校長張清風表示，海大附中除了現有高職群科與海大合作之外，109學年將新設立「海洋科技人才培育實驗班」，規畫「生科領域」及「工程領域」兩大組別。實驗班除了依據課綱規定開設部定課程外，校訂必修預計開設「海洋科學導論」、「海洋工程科技導論」與「海洋生物技術導論」等探索課程。

張清風說，校訂選修在英文、數學與自然領域特別加深加廣，以奠定學生良好的基礎學科能力。在高中三年級階段，海洋大學教師採行師徒制，帶領基隆海事學生於大學研究室進行專題實作。高三畢業時，依個人性向，透過現行大學多元入學方案，就讀海洋大學水產海洋海事之相關學系。

海洋大學指出，經過高中三年「海洋科技人才培育實驗班」之學習後，經現行大學多元入學方案，就讀海洋大學。學生就讀大學期間，除了修習各學系專業必、選修學分之外，也規劃學生利用大二、大三暑假期間，至企業實習或出國學習，同時依學生志向提供包括專業學分學程、輔系、雙主修跨領域學習、一年企業實習或出國學習及五年一貫學、碩士攻讀研究所等，強化海洋人才培育的深度與廣度，培育我國高階海洋學術人才與海洋產業人才。

海洋大學與基隆海事共組教師專業社群，並規畫兩校教師協同教學，如基隆海事觀光科校訂選修課程「休閒活動實務」，將增加海洋遊憩項目，由海洋大學教授與基隆海事教師合作教學，並配合12年國教課綱落實多元選修，基隆海事養殖科藉由校訂選修課程「養耕農場經營」，打造「魚菜共生」農場，與海洋大學養殖系師生技術交流，積極規劃妥適空間，讓魚菜共生系統進入規模量產機制。

除規畫課程外，兩校資源鏈結與共享，共同培養學生實習實作能力。基隆海事航海科學生至海洋大學商船系學習「電子航儀」實習課程，藉由學生實際操作多功能操船模擬系統，培養探究與實作能力；海洋大學輪機系師生至基隆海事進行焊接實務課程，由基隆海事教師擔任課程助教，協助海洋大學學生實習實作。同時為了對接國際航海人員培訓標準，基隆海事協助學生取得STCW證照，而海洋大學更進一步協助學生取得管理級證照，兩校課程與訓練緊密銜接，共同培育海洋專業人才。

海洋大學與基隆海事僅一牆之隔，同屬國立加上地緣之故，都以海洋特色引領校務發展，早在2013年即締結策略聯盟，兩校密切合作，兩校整併改隸後，所設學科緊密對接、資源互惠共享。

教育部表示，期待透過海洋大學與基隆海事改隸合併後，共同攜手合作，具體落實國家海洋人才培育，打造高中職3年與大學4年(3+4)海洋科技人才一貫培育之模式，深化學生海洋專業知能，建立完善的國家海洋人才培育機制。

教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生，圖為兩校校長。圖／海大提供
教育部通過基隆海事改改隸台灣海大附中，109學年招新生，圖為兩校校長。圖／海大提供

海洋大學 基隆 實習

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