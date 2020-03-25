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東基醫院「骨質密度掃描儀」換新機 檢測速度快2倍以上

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院引進「全身型X光骨質密度掃描儀」，檢查速度更快、更舒適，將大幅幫助台東民眾骨質疏鬆症的預防。記者尤聰光／翻攝
台東基督教醫院引進「全身型X光骨質密度掃描儀」，檢查速度更快、更舒適，將大幅幫助台東民眾骨質疏鬆症的預防。記者尤聰光／翻攝

台東基督教醫院引進「全身型X光骨質密度掃描儀」，檢測速度快2倍以上。院方指出全身型掃描只要10至15分鐘，將大幅幫助台東民眾骨質疏鬆症的預防。

東基放射科組長張斌表示，舊機檢查時間比較久，檢查床偏硬，受檢民眾躺久了難免不舒服，新機「體貼民意」，檢查時間縮短、檢查床也更柔軟，民眾可以舒適地接受檢查。

人體骨骼的骨質量在30至35歲達到最高峰，隨著年齡增加就逐漸減少。尤其女性停經後，因荷爾蒙減少，骨質流失速度加速，骨頭變得脆弱，中高齡患者輕微跌倒，就可能造成骨折。

東基原有的骨質密度掃描儀因已使用14年，今年汰舊換新，新機於這個月正式上線，檢查效率大幅提高，每人的檢查時間由15分鐘縮短為5至10分鐘。

復健科主任吳欣宜醫師表示，經由「全身型X光骨質密度掃描儀」測量，能讓民眾了解自己的骨質密度是否流失，及早預防骨質疏鬆。

骨質疏鬆 台東 復健

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